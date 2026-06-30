Rivas vuelve a florecer por el Corpus

Otro año más y ya van 56, Rivas volvió a llenar las calles de unas preciosas alfombras florales el pasado 7 de junio para celebrar el Corpus Christi. El color, las flores, la tradición y el trabajo artesanal fueron los protagonistas de este día marcado en el calendario por todos los vecinos de la localidad.

Los comulgantes y el párroco procesionaron sobre las alfombras. / FAUSTINO SAURAS

Las alfombras procesionales de Rivas, declaradas por el Gobierno de Aragón como Bien de Interés Cultural Inmaterial, se remontan a 1966 cuando se comenzó con la tradición de confeccionar estas alfombras para el día del Corpus Christi. Una tradición que desapareció casi 30 años y se volvió a recuperar hace casi dos décadas gracias al trabajo y compromiso de las mujeres de la Asociación Nuestra Señora de los Ángeles de Rivas. En la actualidad, es la Asociación de Mujeres con la colaboración de todo el pueblo de Rivas quien organiza la actividad, que ha alcanzado reconocimiento y prestigio mucho más allá del propio ámbito local.