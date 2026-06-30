ESCUELA DE FAMILIAS
Un taller de primeros auxilios pone el broche final al programa
La Crónica de Ejea y Pueblos
El programa de primavera de la Escuela de Familias llega a su fin en Ejea con un taller de primeros auxilios. Bajo el titulo Salvar una vida depende de ti, la Cruz Roja Ejea puso el broche final a la programación de primavera con esta sesión práctica en el Museo Aquagraria que destaca la importancia de estar preparados para actuar ante una emergencia.
Contar con conocimientos básicos de primeros auxilios puede marcar la diferencia en situaciones críticas y aportar seguridad y tranquilidad a las familias en su día a día.
A lo largo de estos meses la Escuela de Familias ha acogido diversas actividades y charlas sobre varios temas como la crianza, educación, gestión emocional, resiliencia, tecnología, confianza y muchos otros aspectos relacionados con la maternidad y la paternidad.
El objetivo de esta iniciativa ha sido acompañar a las familias en la educación de sus hijos e hijas. Desde la organización, agradecen la participación de todas las familias y su compromiso, interés y confianza y esperan seguir realizando más actividades como esta en el futuro.
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