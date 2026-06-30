Una temporada cargada de éxitos y crecimiento

El Balonmano Ejea pone fin a una gran temporada con el objetivo de seguir creciendo. El 23 de mayo tuvo lugar un emotivo acto de presentación de todos los equipos del club en el pabellón con un pasillo al primer equipo tras ganar la liga. «Que todos los jugadores de la base de nuestro club hicieran el pasillo a los jugadores sénior es simbólico y es muy importante, nos pareció una idea muy buena y muy motivadora para el club», señala el coordinador deportivo del Balonmano Ejea, Ernesto Visus.

El cuerpo técnico forma una parte muy importante en el equipo para seguir creciendo. / TONI TORRANO

Tras el acto, tanto jugadores como familiares disfrutaron de una gran comida de hermandad, ya que estos segundos también forman una parte fundamental para el crecimiento del club gracias a su apoyo durante toda la temporada. «El proyecto común es gracias a las familias, no hay ninguna duda. Nosotros podemos llevar unos entrenamientos y una responsabilidad para los partidos, gracias a que las familias nos apoyan, y eso es muy importante reconocerlo».

La importancia de la cantera

Este evento fue el broche de oro a una gran temporada de ensueño con unos grandes resultados tanto de los equipos base como del primer equipo, ya que los sénior se proclamaron campeones de liga y el cadete femenino y el juvenil masculino llegaron a las finales de la copa, un gran logro pese a no conseguir el triunfo y que les da un empujón para seguir apostando por las categorías inferiores y las escuelas base, dónde actualmente cuentan con 11 técnicos con formación de monitor con equipos en cuatro colegios. «Que nosotros tengamos una buena pirámide de participantes es lo más importante, porque entre los 15 y 17 años es una edad dónde el abandono adolescente del deporte es muy alto, y nosotros estamos allí intentando que esto no suceda», destaca Visus.

Futuro optimista

Con el año ya terminado, desde la directiva miran con optimismo al próximo curso en el que esperan seguir creciendo y manteniendo la base lograda hasta ahora. Además, esperan llegar a todas escuelas en Ejea y sus Pueblos, a las siete que hay en el municipio. Un crecimiento que tiene que ir unido a la masa social e interés por el deporte en la localidad.

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«La temporada que viene la preparamos como una continuidad del crecimiento que estamos teniendo. Del crecimiento formativo de los técnicos, del crecimiento de nuestros jugadores, de que cada vez sepan más y mejor balonmano y con un crecimiento de masa social que es importante. Nosotros lo tenemos muy claro, para es un éxito tener más jugadores en cualquiera de los equipos. Nos podemos parar a crear nuevas expectativas y nuevos proyectos, pero sin pensar en crecer de diez en diez, nosotros poco a poco», concluye Ernesto Visus.