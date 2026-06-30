Tradición, música y actividades para todos en Ejea

Las fiestas de San Juan volvieron a llenar de ambiente las calles de Ejea con una programación que combinó tradición, cultura, música, actividades familiares y eventos taurinos. Durante varios días, vecinos y visitantes disfrutaron de un amplio programa diseñado para todos los públicos y que tuvo como principales escenarios distintos espacios de la localidad.

La Coral Polifónica de Ejea celebró su 75 aniversario con un concierto especial. / SERVICIO ESPECIAL

Las celebraciones arrancaron con una intensa jornada preliminar en la que el tradicional Baile de Gigantes por el barrio de La Corona volvió a reunir a numerosos vecinos en uno de los enclaves más emblemáticos de las fiestas.

Ganadores del concurso de ranchos. / SERVICIO ESPECIAL

La música fue una de las grandes protagonistas desde el primer momento. En el Anfiteatro de la Ciudad del Agua, la Coral Polifónica de Ejea celebró su 75 aniversario con el espectáculo POP & BSO, un concierto especial que contó con la colaboración de la Banda de Música de Ejea y de los músicos Josemi Sagaste y Mariano Gil. La jornada se completó con la actuación del grupo local Vinilos Rayados en la plaza de España y con una sesión nocturna de vaquillas populares organizada por Ruedos Cinco Villas.

Entrega de los libros 'Un paseo por Ejea' / SERVICIO ESPECIAL

Actividades para todas las edades

Exhibición de baile. / SERVICIO ESPECIAL

A partir del sábado, el programa festivo desplegó todo su potencial con actuaciones musicales, charangas, actividades culturales y actos religiosos. La Orquesta Panther Show, las charangas La Emboscada y L’Algarabía, los Dulzaineros de las Cinco Villas, la Banda de Música y la Coral Polifónica pusieron banda sonora a unas fiestas en las que tampoco faltaron las sesiones de DJ para el público más joven.

La ronda jotera recorrió las calles. / SERVICIO ESPECIAL

Uno de los momentos más esperados volvió a ser la Noche de San Juan, en la que cientos de personas participaron en la tradicional ronda de Aires de Aragón hasta el barrio de La Corona, la concentración junto a la hoguera y el posterior recorrido hasta la Fuente de Bañera para cumplir con la costumbre de «sanjuanarse». El reparto de vino y tortas volvió a convertirse en un símbolo de convivencia entre generaciones.

Procesión del día de San Juan. / SERVICIO ESPECIAL

Otro de los actos más multitudinarios fue el 54º Concurso de Ranchos, que transformó el Parque Central en un gran escaparate de gastronomía popular y tradición culinaria. Alrededor de 200 participantes de todas las edades, organizados en 13 cuadrillas, elaboraron sus recetas en un ambiente festivo que volvió a demostrar el arraigo de esta cita dentro del calendario local.

Las vaquillas comenzaron con un homenaje a Alberto Álvarez. / SERVICIO ESPECIAL

Las familias también tuvieron un protagonismo especial gracias a una programación repleta de actividades infantiles. Los más pequeños disfrutaron de la comparsa de cabezudos, talleres familiares, la inauguración del Parque de Educación Vial y una gran fiesta acuática en las piscinas municipales. Además, el Ayuntamiento hizo entrega de su primer libro a los niños y niñas nacidos en 2024. La publicación, titulada Mi primer libro: Un paseo por Ejea y creada por el artista ejeano Ernesto Navarro, busca fomentar el hábito lector desde las primeras etapas de la infancia.

Concierto solidario 'Ellas'. / SERVICIO ESPECIAL

La juventud encontró su espacio en una nueva edición del SanJuanchumei, organizado por Interpeñas. Comidas populares, pasacalles, tardeos, actuaciones musicales y sesiones nocturnas congregaron a cientos de jóvenes durante toda la jornada del sábado, convirtiéndose en uno de los puntos de mayor animación de las fiestas.

Comida del Sanjuanchumei. / SERVICIO ESPECIAL

Los festejos taurinos también registraron una notable afluencia de público. Además de las tradicionales vaquillas populares, el V Trofeo San Juan de Roscaderos y Recortadores de Anillas volvió a reunir a numerosos aficionados en la plaza de toros, consolidándose como una de las citas más esperadas del programa.

Por su parte, las personas mayores contaron con actividades específicas como los campeonatos de petanca y guiñote, además de una exhibición de bailes en línea en la que participaron grupos procedentes de Ejea y de los pueblos del municipio.

Música y solidaridad como broche final

Las fiestas concluyeron con el concierto solidario Ellas, protagonizado por María Carmen Rived y la pianista Belén Arbués. La recaudación obtenida a través de las entradas se destinó a un proyecto de ayuda local impulsado por la Parroquia de Ejea para apoyar a colectivos vulnerables.

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Con una amplia participación ciudadana y una programación que combinó tradición y actualidad, las fiestas de San Juan volvieron a convertirse en el mejor preludio del verano en Ejea de los Caballeros, reafirmando su papel.