1,8 millones de euros para impulsar el bienestar vecinal

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros trabaja para renovar las distintas instalaciones y espacios del barrio de Las Eras en los últimos años con una inversión de 1.832.586 euros. La construcción de un nuevo pabellón polivalente y la urbanización de zonas anexas, el acondicionamiento de solares como zonas de aparcamiento, la ampliación de la Escuela Infantil Gloria Fuertes, el desarrollo de un almacén municipal o la designación de un operario de servicios múltiples en exclusiva para el barrio, son algunas de las actuaciones abordadas en la última y anteriores asambleas vecinales, que hoy son realidades en Las Eras.

Nuevo pabellón y más aparcamientos

La semana pasada tuvo lugar un encuentro entre el Ayuntamiento de Ejea, la Asociación Vecinal del barrio de Las Eras y la empresa adjudicataria de los trabajos para analizar los detalles de la construcción y los plazos y futuros usos del pabellón polivalente.

Esta inversión, financiada por la Diputación Provincial de Zaragoza, asciende a 868.942 euros y se verá complementada con urbanización exterior (258.837 euros) que permitirá la adecuada integración del edificio en su entorno inmediato, garantizando tanto el acceso peatonal y rodado como la próxima ampliación de una nueva zona con bar, almacén, aseos y vestuarios en una segunda fase (190.800 euros).

Por otro lado, el ayuntamiento ha adecuado varios solares para convertirlos en 6 nuevas zonas de aparcamientos. La inversión de 140.239 euros, también financiada por Diputación Provincial de Zaragoza, se ha llevado a cabo en el cruce de la calle Eras Altas con calle Zabia, en el de la calle Eras Altas con calle Valdebiel y calle Poeta Miguel Hernández, calle Juan Sancho, ronda Pirineos (2) y calle Valpalmas.

Ampliación de la escuela infantil

Además, ante el aumento de alumnado, este verano se están realizado obras en la escuela infantil para ampliar la sala de usos múltiples y el comedor.

También se adecuará la cocina para poder preparar comidas in situ. Una inversión de 265.776 euros, financiada por Diputación Provincial de Zaragoza.

Almacén de uso municipal y alguacil

Otra de las inversiones ha sido la ejecución de una nave-almacén municipal, dividida en dos partes. Una destinada a la guarda de material de las brigadas municipales, y la otra como para almacén de la escuela infantil municipal, situada en la parcela contigua. La inversión ha sido de 107.992 euros.

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Por último, el barrio cuenta también desde hace meses con un operario de servicios múltiples, dedicado en exclusiva a esta zona, donde realiza tareas de mantenimiento, conservación y apoyo logístico para garantizar el buen funcionamiento de instalaciones, edificios y espacios públicos municipales.