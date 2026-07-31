INVERSIÓN HISTÓRICA EN EL BARRIO DE LAS ERAS
1,8 millones de euros para impulsar el bienestar vecinal
La Crónica de Ejea y Pueblos
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros trabaja para renovar las distintas instalaciones y espacios del barrio de Las Eras en los últimos años con una inversión de 1.832.586 euros. La construcción de un nuevo pabellón polivalente y la urbanización de zonas anexas, el acondicionamiento de solares como zonas de aparcamiento, la ampliación de la Escuela Infantil Gloria Fuertes, el desarrollo de un almacén municipal o la designación de un operario de servicios múltiples en exclusiva para el barrio, son algunas de las actuaciones abordadas en la última y anteriores asambleas vecinales, que hoy son realidades en Las Eras.
Nuevo pabellón y más aparcamientos
La semana pasada tuvo lugar un encuentro entre el Ayuntamiento de Ejea, la Asociación Vecinal del barrio de Las Eras y la empresa adjudicataria de los trabajos para analizar los detalles de la construcción y los plazos y futuros usos del pabellón polivalente.
Esta inversión, financiada por la Diputación Provincial de Zaragoza, asciende a 868.942 euros y se verá complementada con urbanización exterior (258.837 euros) que permitirá la adecuada integración del edificio en su entorno inmediato, garantizando tanto el acceso peatonal y rodado como la próxima ampliación de una nueva zona con bar, almacén, aseos y vestuarios en una segunda fase (190.800 euros).
Por otro lado, el ayuntamiento ha adecuado varios solares para convertirlos en 6 nuevas zonas de aparcamientos. La inversión de 140.239 euros, también financiada por Diputación Provincial de Zaragoza, se ha llevado a cabo en el cruce de la calle Eras Altas con calle Zabia, en el de la calle Eras Altas con calle Valdebiel y calle Poeta Miguel Hernández, calle Juan Sancho, ronda Pirineos (2) y calle Valpalmas.
Ampliación de la escuela infantil
Además, ante el aumento de alumnado, este verano se están realizado obras en la escuela infantil para ampliar la sala de usos múltiples y el comedor.
También se adecuará la cocina para poder preparar comidas in situ. Una inversión de 265.776 euros, financiada por Diputación Provincial de Zaragoza.
Almacén de uso municipal y alguacil
Otra de las inversiones ha sido la ejecución de una nave-almacén municipal, dividida en dos partes. Una destinada a la guarda de material de las brigadas municipales, y la otra como para almacén de la escuela infantil municipal, situada en la parcela contigua. La inversión ha sido de 107.992 euros.
Por último, el barrio cuenta también desde hace meses con un operario de servicios múltiples, dedicado en exclusiva a esta zona, donde realiza tareas de mantenimiento, conservación y apoyo logístico para garantizar el buen funcionamiento de instalaciones, edificios y espacios públicos municipales.
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