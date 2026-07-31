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CAMPUS DE LA FUNDACIÓN REAL MADRID

Más de 130 niños y niñas disfrutan de una experiencia deportiva única

Esta iniciativa tuvo una gran acogida en su primera edición en Ejea de los Caballeros.

Esta iniciativa tuvo una gran acogida en su primera edición en Ejea de los Caballeros. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

El fútbol protagoniza el comienzo del verano en Ejea de los Caballeros. Del 29 de junio al 3 de julio, se celebró el Campus de Fútbol de la Fundación Real Madrid, una experiencia única que aterrizó por primera vez en Ejea con el objetivo de transmitir la pasión por este deporte entre los más pequeños.

Esta iniciativa, impulsada por la Fundación Real Madrid en colaboración con el Ayuntamiento de Ejea y la Diputación Provincial de Zaragoza, reunió a más de 130 niños y niñas del municipio y alrededores. Durante el campus, los alumnos trabajaron técnicos y tácticos del fútbol mientras aprendían valores fundamentales como el respeto, el compañerismo, la igualdad, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Todo ello a través de una metodología que utiliza el deporte como herramienta educativa para favorecer el desarrollo integral de los participantes.

11 años formando a través del fútbol

El Campus Experience es un proyecto de la Fundación Real Madrid que ofrece la oportunidad de vivir una experiencia de equipo para descubrir y compartir los valores del deporte. Estos campus se organizan desde hace más de 11 años y su metodología se basa en la formación en valores a través del fútbol.

Todas las actividades están dirigidas por entrenadores de la fundación que han sido formados específicamente en su metodología educativa, y el programa hace especial hincapié en el enfoque social e inclusivo teniendo muy en cuenta aspectos como la igualdad de género y el respeto a la diversidad.

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El de Ejea de los Caballeros ha sido el primero de los dos organizados este verano en la provincia de Zaragoza. El segundo de ellos, se organizó una semana más tarde, del 6 al 10 de julio en Calatayud. Gracias al apoyo institucional, las familias han podido acceder a esta experiencia en condiciones especialmente favorables.

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