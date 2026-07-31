El consistorio reconoce la labor del Exea FS tras lograr el ascenso

El Ayuntamiento de Ejea apuesta por el deporte local con un emotivo homenaje al Exea Fútbol Sala, uno de los clubes de referencia en la localidad y la Comarca de las Cinco Villas, con una larga trayectoria ligada al desarrollo y promoción del fútbol sala.

Equipos de la escuela

A lo largo de los años, la entidad ha combinado la competición federada con una intensa labor de cantera y organización de eventos deportivos. Además, lleva varios años colaborando con las distintas ampas de la localidad en el fomento del deporte en general y el fútbol sala en particular, lo que ha permitido la formación de varios equipos de escuela esta última temporada.

Maratón de fútbol sala

Uno de los principales rasgos de identidad del club ha sido su vinculación con la Maratón de Fútbol Sala Villa de Ejea, un torneo convertido en referente en Aragón y que en 2026 alcanzó su trigésima edición. El Exea FS asumió hace años la organización del evento, contribuyendo a su crecimiento y consolidación como una de las citas deportivas y sociales más importantes de la comarca, destacando por su compromiso social y educativo, impulsando campañas como Stop Gambling para concienciar a los jóvenes sobre los riesgos de la ludopatía y fomentando la práctica deportiva entre las nuevas generaciones a través de su escuela y equipos de fútbol base.

Ascenso a 3º División

En el ámbito competitivo, el club ha sido durante años un habitual del fútbol sala aragonés. Según explica el propio presidente del club, Jesús Casalé, el Exea FS permaneció catorce temporadas vinculado a la Tercera División antes de sufrir un descenso hace cuatro campañas.

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Tras varios intentos de regresar a la categoría, el equipo consiguió en esta última temporada 2025-2026 proclamarse campeón de la Liga Autonómica y lograr un histórico ascenso con sólo una derrota en 26 encuentros. El ascenso logrado en 2026 supone el regreso del Exea FS a la cuarta categoría del fútbol sala, culminando una temporada prácticamente perfecta en la que el conjunto ejeano se proclamó campeón de su grupo y recuperó un lugar que forma parte de su historia. Sin duda, una muestra de todo el trabajo realizado estos años. Hoy, el Exea FS representa los valores de esfuerzo, compromiso y sentimiento colectivo que caracterizan al deporte ejeano, siendo un ejemplo dentro y fuera de las pistas.