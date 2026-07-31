150.000 EUROS DE INVERSIÓN
Continúa la mejora de caminos rurales en Ejea y sus Pueblos
La Crónica de Ejea y Pueblos
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, a través del Servicio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, continua con su compromiso de mejorar y conservar los caminos, consciente de su importancia para el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas.
Como todos los años, se está realizando el mantenimiento de los principales caminos del término municipal de Ejea de los Caballeros que son los que más carga de tráfico soportan.
Los trabajos están consistiendo en el aporte de zahorras compactadas de préstamos procedentes de las obras de modernización integral de la comunidad nº V, zona 1, en varios caminos públicos para lo que se han destinado 150.000 euros de fondos propios. Los trabajos han tenido una duración de cuatro meses aproximadamente.
Así mismo también se encuentra en ejecución el repaso de caminos con las máquinas de la Diputación Provincial de Zaragoza que da servicio a las Comunidades de Regantes y al Ayuntamiento.
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