Cuatro formas de emprender en el medio rural

El emprendimiento rural fue el gran protagonista de la jornada Emprender en el medio rural es posible, organizada por CaixaBank y Adefo Cinco Villas y celebrada en la sede de la entidad el pasado 22 de julio. El acto reunió a los cuatro proyectos ganadores del concurso Tierra de Oportunidades, que compartieron con el público su experiencia, los retos a los que se han enfrentado.

Protagonistas de la mesa redodna

La mesa redonda, moderada por Maite González, gerente de Adefo Cinco Villas, contó con la participación de Miguel Ángel Conejos, de la cooperativa La Unduesina; Víctor Corbacho, de Almendras Las Pedrosas; Ángel Marín, de PAW Protección Animal; y Andrés Samper, de ARRA Experiencias Lingüísticas.

Al acto asistieron también Asunción Gil Orrios, secretaria de Adefo Cinco Villas, y Jorge García Cabanes, responsable de Acción social en la Dirección Territorial del Ebro de CaixaBank, además de vecinos, familiares, amigos y personas interesadas en conocer de primera mano las iniciativas premiadas.

Variedad de proyectos

A lo largo del encuentro quedó patente que no existe un único perfil para emprender en el medio rural ya que los protagonistas de esta jornada se dedican a distintos ámbitos. Andrés Samper, con tan solo 21 años, explicó cómo el ambiente emprendedor de su familia le influyó en la puesta en marcha de su proyecto, aunque fuera en un ámbito completamente distinto como son las experiencias lingüísticas. Ángel Marín relató cómo, tras una larga trayectoria profesional, decidió apostar por dinamizar una localidad de poco más de 50 habitantes, Farasdues, y dar una segunda vida a unas instalaciones de alojamiento equino con un centro de protección animal y una pequeña granja escuela. Por su parte, Víctor Corbacho contó cómo compagina su profesión como informático para continuar la tradición familiar, apostando por la producción y comercialización de variedades autóctonas de almendra en Las Pedrosas. Finalmente, Miguel Ángel Conejos explicó cómo decidió dejar Zaragoza para instalarse en Undués de Lerda, donde, junto a su socio, comenzó gestionando el albergue y restaurante municipal y posteriormente creó una cooperativa que hoy desarrolla nuevos servicios relacionados con la gestión forestal y la agricultura.

Pese a sus trayectorias tan diferentes, los cuatro ganadores del concurso coincidieron en una misma idea: sus proyectos solo podían haber nacido y desarrollado en el medio rural, donde han encontrado las oportunidades necesarias para hacer realidad sus iniciativas. Además, todos señalaron que emprender exige paciencia, esfuerzo y valentía, y animaron a quienes estén pensando en iniciar un proyecto a dar el paso y lanzarse a intentar hacerlo realidad y sacarlo adelante. Como resumió uno de los participantes, «solo se vive una vez».

Respecto a las principales dificultades, los emprendedores coincidieron en señalar la burocracia y la complejidad de algunos trámites administrativos y sanitarios como los principales obstáculos encontrados durante la puesta en marcha de sus negocios.

Durante su intervención, Asunción Gil Orrios, secretaria de Adefo Cinco Villas, felicitó a los cuatro premiados y destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre emprendedores para compartir experiencias e inspirar nuevas iniciativas y subrayó el valor de combinar el acompañamiento que realizan los Grupos de Acción Local y programas como Tierra de Oportunidades que ofrecen apoyo económico, visibilidad y nuevas oportunidades de crecimiento a los emprendedores rurales.

Una apuesta por los pueblos

Por su parte, Jorge García Cabanes, en representación de CaixaBank, afirmó que emprender en el medio rural es apostar por el futuro de nuestros pueblos, reiteró el compromiso de la entidad con el desarrollo del territorio y su satisfacción con iniciativas como Tierra de Oportunidades y su puesta en marcha a través de Grupos de Acción Local como Adefo Cinco Villas.

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Finalmente, la jornada concluyó con la entrega de los premios del concurso Tierra de Oportunidades , dotados con 1.000 euros para cada uno de los galardonados, y con un caluroso aplauso del público que quiso reconocer el esfuerzo, la ilusión y el compromiso de unos emprendedores que demuestran que desarrollar un proyecto empresarial de éxito en el medio rural no solo es posible, sino también una oportunidad.