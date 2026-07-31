Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Áticos ZaragozaBarrio ZaragozaDiego MonzónPaseo de los PlátanosCrisis Ceuta y MelillaCiere Marco Aldany
instagramlinkedin

‘CONCIERTOS DEL AGUA’

Ejea disfruta a lo grande de la música al aire libre

Los Cracks del 29 inauguraron este ciclo el 11 de julio.

Los Cracks del 29 inauguraron este ciclo el 11 de julio. / TONI TORRANO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

Vuelve la música al aire libre este verano a Ejea con los ‘Conciertos del Agua’, Desde el pasado 11 de julio hasta el 15 de agosto, un total de 6 artistas deleitarán al público en un festival que busca enriquecer la programación cultural del municipio a través de la diversidad musical. Un total de 75 artistas han pasado estos años por el escenario de la Ciudad del Agua y serán 80 al finalizar esta edición.

Este evento, que se lleva celebrando desde el 2011, comenzó el 11 de julio con la actuación de los Craks del 29, que cantaron, tocaron y bailaron atravesados de alegría y trasladando esa felicidad al público. Más tarde, el 18 de julio, fue el turno de David Demaría con un repertorio de pop melódico y flamenco que mezcla música y poesía en preciosos.

El 25 de julio estaba previsto que actuara el grupo de música tradicional O´Carolan, sin embargo, la lesión de una de sus componentes obligó a suspender el concierto. Ya en agosto, el sábado 1 será el turno de Carmen París que sorprenderá al público con esa capacidad seductora de amalgamar sonidos. El 8 de agosto Javier Ojeda traerá el recuerdo de la emblemática banda de pop-rock, Danza Invisible.

Noticias relacionadas

Finalmente, Chérie B bajará el telón el 15 de agosto con una propuesta multicultural en la que convivirán varios idiomas, estilos y tradiciones musicales.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Costco abre un nuevo espacio en el centro de Zaragoza: ubicación y regalos
  2. El municipio de Zaragoza que lleva a Ruth Empoderada, Leticia Sabater y El Cejas a sus fiestas patronales
  3. Entrevista a Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza: 'Nos falta un central rápido en transiciones y un delantero distinto a Espiau
  4. Un incendio dispara todas las alarmas en Villanúa, en el Pirineo aragonés: un accidente de tráfico y la piscina municipal desalojada para que el helicóptero coja agua
  5. Los expertos en limpieza coinciden: 'Nunca friegues el suelo al mediodía porque genera una mayor sensación de calor
  6. Zaragoza recuperará los vuelos con Santiago el año que viene: billetes por menos de 20 euros
  7. Solo 9 agentes se presentan a las 8 plazas de la unidad Viogén de la Policía Local de Zaragoza
  8. Un campeón internacional se refugia en un precioso enclave del Pirineo aragonés durante su pretemporada: 'La preparación continúa

“Hemos tenido que dejarlo”: la decisión sobre Llavín en Dog House que ha desatado una oleada de críticas en redes

DIRECTO | Vista de la frontera de Ceuta, por donde cruzaron miles de personas procedentes de Marruecos

1,8 millones de euros para impulsar el bienestar vecinal

1,8 millones de euros para impulsar el bienestar vecinal

En uso la nueva pista del velódromo

En uso la nueva pista del velódromo

Ejea impulsa su I Plan Municipal de Seguridad

Ejea impulsa su I Plan Municipal de Seguridad

El fenómeno IMAX sigue creciendo en Zaragoza y estrena una nueva y esperada película de ciencia ficción

El fenómeno IMAX sigue creciendo en Zaragoza y estrena una nueva y esperada película de ciencia ficción

Los cardiólogos coinciden: "Consumir cinco tazas de café al día es seguro para la mayoría de adultos"

Los cardiólogos coinciden: "Consumir cinco tazas de café al día es seguro para la mayoría de adultos"

Por qué casi todos los gatos naranjas son machos: dos estudios encuentran la respuesta en su ADN

Por qué casi todos los gatos naranjas son machos: dos estudios encuentran la respuesta en su ADN
Tracking Pixel Contents