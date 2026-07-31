Ejea disfruta a lo grande de la música al aire libre

Vuelve la música al aire libre este verano a Ejea con los ‘Conciertos del Agua’, Desde el pasado 11 de julio hasta el 15 de agosto, un total de 6 artistas deleitarán al público en un festival que busca enriquecer la programación cultural del municipio a través de la diversidad musical. Un total de 75 artistas han pasado estos años por el escenario de la Ciudad del Agua y serán 80 al finalizar esta edición.

Este evento, que se lleva celebrando desde el 2011, comenzó el 11 de julio con la actuación de los Craks del 29, que cantaron, tocaron y bailaron atravesados de alegría y trasladando esa felicidad al público. Más tarde, el 18 de julio, fue el turno de David Demaría con un repertorio de pop melódico y flamenco que mezcla música y poesía en preciosos.

El 25 de julio estaba previsto que actuara el grupo de música tradicional O´Carolan, sin embargo, la lesión de una de sus componentes obligó a suspender el concierto. Ya en agosto, el sábado 1 será el turno de Carmen París que sorprenderá al público con esa capacidad seductora de amalgamar sonidos. El 8 de agosto Javier Ojeda traerá el recuerdo de la emblemática banda de pop-rock, Danza Invisible.

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Finalmente, Chérie B bajará el telón el 15 de agosto con una propuesta multicultural en la que convivirán varios idiomas, estilos y tradiciones musicales.