Ejea impulsa su I Plan Municipal de Seguridad

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, en colaboración con la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, ha culminado la aprobación en la última Junta Local de Seguridad celebrada el 24 de julio, de las líneas estratégicas del primer Plan Municipal de Seguridad de la localidad, una iniciativa pionera que permitirá disponer de una herramienta moderna, integral y adaptada a la realidad territorial del municipio y de sus pueblos.

Basado en las competencias atribuidas a las Juntas Locales de Seguridad por el Real Decreto 1087/2010, el documento establece un marco de análisis, coordinación y planificación orientado a mejorar la seguridad ciudadana y la calidad de vida de todos los vecinos.

Este primer Plan Municipal de Seguridad nace con una visión amplia y preventiva, adaptada a las características específicas de un municipio extenso y diverso como Ejea de los Caballeros, que integra un importante núcleo urbano, varios pueblos dependientes, amplias zonas agrícolas, infraestructuras estratégicas y una intensa actividad económica y social.

El proyecto se estructura en varios ejes estratégicos considerados prioritarios para el presente y el futuro de la seguridad local.

Uno de los principales valores del plan es su enfoque basado en el conocimiento detallado de la realidad del municipio. La propuesta contempla la recopilación y análisis de información demográfica, territorial y criminológica, así como la identificación de infraestructuras clave, zonas de actividad económica, centros educativos, residencias de mayores y espacios de especial interés para la convivencia y la seguridad.

Radiografía social

Asimismo, el plan permitirá disponer por primera vez de una radiografía integral de los fenómenos que afectan a la seguridad local, analizando aspectos como los delitos contra el patrimonio, la seguridad rural, la seguridad vial, los conflictos de convivencia, las infracciones administrativas y los riesgos específicos asociados a incendios, inundaciones, grandes eventos o actividades industriales.

Otro de los elementos más destacados es su carácter participativo. La elaboración contempla la implicación de servicios sociales, asociaciones vecinales, organizaciones empresariales, comerciantes, hosteleros, comunidades educativas, representantes del sector agrario, seguridad privada y entidades sanitarias, incorporando la visión de los principales actores sociales del municipio para construir una estrategia compartida de prevención y seguridad.

La puesta en marcha de este plan supone un importante avance en la modernización de las políticas públicas de seguridad de Ejea de los Caballeros. La existencia de objetivos definidos, indicadores de seguimiento y mecanismos de evaluación permitirá medir resultados, optimizar recursos y adaptar las actuaciones a las necesidades reales de la población de manera continua.

Con esta iniciativa, Ejea de los Caballeros se sitúa entre los municipios que apuestan por una planificación estratégica de la seguridad basada en la prevención, la coordinación institucional y la innovación tecnológica. El resultado es una herramienta que contribuirá a reforzar la protección de las personas, mejorar la convivencia, incrementar la capacidad de respuesta ante riesgos y consolidar un entorno más seguro para vecinos, empresas y visitantes.

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La elaboración de este I Plan Municipal de Seguridad de Ejea y sus Pueblos constituye, en definitiva, un paso decisivo para seguir construyendo un municipio más seguro, más resiliente y preparado para afrontar los retos presentes y futuros que plantea la seguridad ciudadana.

Dispositivo especial para las Fiestas de la Oliva En la reunión de la Junta Local de Seguridad también se abordó la preparación y la coordinación de los importantes dispositivos para las próximas fiestas patronales de la Virgen de la Oliva 2026, preparándose un incremento de la presencia policial respecto a años anteriores y la colaboración de las Unidades de la Comandancia de la Guardia Civil con las Unidades territoriales de la misma. Asimismo, se dieron a conocer los últimos datos sobre delincuencia, aportados por la Secretaría de Estado de Seguridad, ante los que los miembros de la junta mostraron su satisfacción ya que se mantienen estables con tendencia a la baja frente al fuerte incremento generalizado de las tasas delictivas, lo que demuestra la efectividad del servicio y la colaboración que realizan la Policía Local de Ejea de los Caballeros, con una fuerte actividad preventiva, y la Guardia Civil.