Ejea muestra su cara más solidaria con los afectados por el fuego

Más de 15.000 hectáreas calcinadas, cinco pueblos desalojados y un perímetro delimitado de hasta 80 km, este es el demoledor escenario que dejó el incendio de Orés, uno de los más virulentos y debastadores que se recuerda en nuestra comunidad en los últimos años. El fuego estuvo latente durante una semana, desde el 15 de julio hasta el 21. Finalmente, tras un intenso fin de semana, el operativo de emergencia con la ayuda de los voluntarios consiguieron controlarlo.

La alcaldesa de Ejea y vicepresidenta de la DPZ en una reunión en el centro de mando de Farasdués. / PABLO IBÁÑEZ/AYTO EJEA/ SERVICIO ESPECIAL

Durante todos estos días, Ejea de los Caballeros, tanto desde el consistorio, como a nivel particular, a través de empresas y vecinos, se volcó con los afectados por el incendio de Orés convirtiéndose en el refugio de los vecinos de los pueblos desalojados: Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo.

Efectivos de la UME trabajaron en la zona. / PABLO IBÁÑEZ/AYTO EJEA/ SERVICIO ESPECIAL

El fuego llegó hasta las inmediaciones de Uncastillo y amenazó directamente el casco urbano de Luesia. Longás, Isuerre, Lobera de Onsella y Biel, también estuvieron en preaviso ante una posible evacuación y se vigiló especialmente la posible propagación hacia la Sierra de Santo Domingo, el monte del Frajal y La Carbonera.

Ejea dio cobijo a los vecinos de los pueblos evacuados. / PABLO IBÁÑEZ/AYTO EJEA/ SERVICIO ESPECIAL

Pero Ejea no solo se dio cobijo a los afectados, sino también a los miembros de la UME, bomberos y Protección Civil que participaron en el operativo y que tuvieron como base el pabellón de La Llana. Además, el Puesto de Mando Avanzado se instaló en Farasdués debido a su ubicación estratégica.

El trabajo de los sanitarios fue esencial. / PABLO IBÁÑEZ/AYTO EJEA/ SERVICIO ESPECIAL

Apoyo humanitario

Ante esta situación, alrededor de un centenar de personas fueron atendidas inicialmente en el polideportivo de Ejea de los Caballeros y el Casino y cerca de otro centenar de residentes de centros asistenciales fue trasladado a la residencia Mimara de Zaragoza, a la de Ejea o a la de Tauste, entre otras.

El papel de Cruz Roja de Ejea y Zaragoza también resultó esencial para trasladar a los desalojados y hacer que estuvieran atendidos de la mejor forma posible. Gracias al trabajo de casi 50 voluntarios y al uso de 9 vehículos adaptados y tres ambulancias se consiguió desalojar a todos los vecinos de estas localidades sin ningún tipo de incidente. Además, los vecinos aportaron su granito de arena, donando agua y otros enseres. También los caterings y restaurantes de la zona mostraron su cara más solidaria encargándose de la comida.

«Solo puedo hablar bien, todos los vecinos se volcaron, y se ofreció mucha gente en el pueblo para colaborar. Hubo una gran respuesta, había mucha gente que incluso quería darnos comida, pero nosotros no podíamos arriesgarnos a tener algún un problema sanitario y se optó por caterings y empresas de hostelería», destaca Jacob Ansó, presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja Ejea. Y añade que «gracias a la gran colaboración del delegado del área de calidad de vida del Ayuntamiento de Ejea, Raúl García, todo fue mucho más fácil».

La Cruz Roja y los vecinos voluntarios se unieron para prestar ayuda a los afectados. / PABLO IBÁÑEZ/AYTO EJEA/ SERVICIO ESPECIAL

Puesto de Mando Avanzado de Farasdués

Por otro lado, el trabajo de todos los equipos de emergencias fue crucial. En los momentos de máxima intensidad trabajaron en la zona alrededor de 450 efectivos, con más de 30 medios aéreos movilizados de forma escalonada.

La UME llegó a superar los 300 efectivos, y los agricultores aportaron más de 100 tractores para abrir líneas de defensa, proteger campos y apoyar con maquinaria pesada.

Por su parte, la Guardia Civil utilizó drones con cámaras térmicas para localizar puntos calientes desde el aire, mientras que las imágenes de Copernicus y Sentinel ayudaron a actualizar el perímetro y planificar los sectores de trabajo.

Desde la primera tarde se activó la Situación Operativa 2, Nivel 2, del Procinfo, lo que permitió incorporar medios estatales y movilizar a la UME. La dirección política y de protección civil se centralizó en el Cecopi, reunido en la sala de crisis del 112 Aragón, mientras que la dirección táctica operó desde el Puesto de Mando Avanzado de Farasdués. Este puesto, ubicado en el salón de baile de la localidad se convirtió en el principal centro de operaciones durante el incendio. En total, se alojaron hasta 50 efectivos de la UME. La voluntad y el esfuerzo de los vecinos para llevarles comida y bebida fue fundamental para que pudieran continuar con su trabajo de la mejor manera posible. «Los vecinos actuaron de forma ejemplar, normalmente están cuatro trabajando en el bar y durante estos días había unas 15 personas. Se dio servicio en el bar las 24 horas del día y la panadería de Farasdués aportó tortas para el desayuno», señala el alcalde de la localidad, Antonio Laborda.

A pesar de que el fuego no llegó a afectar a Farasdués, el 17 de julio aumentó la preocupación por el cambio de la dirección del viento. «Aunque no fue necesario desalojarnos, esa noche fue complicada», añade Laborda.

Estabilización y control del incendio

El incendio quedó estabilizado el domingo 19 de julio y los vecinos regresaron progresivamente a sus casas el día 20, aunque se mantuvieron cerrados los caminos interiores. Finalmente, el incendio se consiguió controlar el martes 21 de julio, manteniéndose algunas cuadrillas para vigilar rebrotes y puntos calientes.

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Gracias a todo el trabajo colectivo se pudo hacer frente y sofocar un incendio devastador, de los peores que se recuerdan en la comunidad.