TRANSFORMACIÓN DE SOLARES MUNICIPALES
Ejea revitaliza el Casco Urbano con refugios climáticos y aparcamientos
La Crónica de Ejea y Pueblos
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros da un paso adelante en la regeneración urbana del Casco Antiguo. El nuevo proyecto contempla la transformación de varios solares municipales, actualmente degradados o en desuso, en nuevos refugios climáticos y zonas de aparcamiento.
Los futuros refugios climáticos se concebirán como espacios de estancia abiertos a toda la ciudadanía, dotados de zonas de sombra mediante arbolado y pérgolas, mobiliario urbano, áreas de descanso, juegos infantiles y fuentes de agua potable.
Todo ello se llevará a cabo siguiendo criterios de accesibilidad universal, sostenibilidad ambiental e integración paisajística, respetando la singularidad del Casco Antiguo de Ejea de los Caballeros, declarado Conjunto Histórico-Artístico.
Junto a estos nuevos espacios de convivencia, el proyecto también habilitará zonas de aparcamiento con pavimentos adaptados y elementos de sombra que contribuirán a aliviar la presión del estacionamiento en el entorno histórico y facilitarán la movilidad de vecinos y visitantes.
El presupuesto de ambas actuaciones asciende a 351.706 euros y están financiadas por el Plan +Provincia de la Diputación de Zaragoza.
¿Dónde se ubicarán los espacios?
La ubicación de los refugios climáticos se prevé en las inmediaciones de Cuesta de la Fuente, calle Graneros, calle Cantera Gramática (2) y Mirador.
Por su parte, la ubicación de las zonas de aparcamientos se prevé en las inmediaciones de las calles Corona, de la Abadía, Cantamora y Claustro.
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