‘La Gilda Ejeana’ será el cartel anunciador de este año

A falta de un mes para que arranque una de las citas más esperadas del año, Ejea conoce ya el cartel anunciador de las Fiestas de la Virgen de la Oliva 2026. El diseño ganador ha sido el presentado por Victor Mógica Compaired, consultor estratégico de marca y marquetin.

El trabajo seleccionado, bajo el título La Gilda Eejeana, es una metáfora visual del clásico pincho de la gilda (guindilla, oliva y anchoa unidas por un palillo), trasladado a un eficaz sentido figurado donde los ingredientes son el cohete, la oliva y el fajín azul, elementos indispensables en las Fiestas de Ejea.

Una imagen muy simbólica

En primer lugar, el cohete hace referencia a uno de los momentos más emotivos y que dan el pistoletazo de salida a las fiestas. Por otro lado, el fajín azul, es uno de los símbolos más representativos que conecta a todos los ejeanos y refuerza su sentimiento de pertenecía.

Finalmente, la oliva es el elemento más destacado del cartel. Con esta imagen el artista quiere transmitir su importancia como símbolo de unión en la localidad capaz de conectar realidades distintas como la devoción popular, la tradición agrícola, y el tapeo y diversión.

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Valoración final

Para el jurado, compuesto por cuatro profesionales de la imagen y el diseño así como algunas autoridades, el cartel tiene un gran potencial festivo, y es una metáfora visual muy acertada, divertida, festiva e ingeniosa que cumple con eficacia la función de un cartel de fiestas.