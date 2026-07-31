RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
Juan Lapuente lidera la nueva etapa de Ejea Comercio
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea Comercio comienza una nueva etapa con la renovación de su junta directiva. El nuevo órgano de gobierno esta integrado por ocho representantes de distintos sectores económicos que combinarán experiencia, innovación y una visión amplia y participativa para fortalecer el comercio y los servicios de Ejea de los Caballeros.
La nueva junta reúne perfiles procedentes de ámbitos tan diversos como la formación, la salud, la moda, la joyería, el arte, el comercio electrónico, la decoración o los servicios creativos. Esta nueva etapa combina la experiencia de tres miembros que continúan de la anterior junta con la incorporación de nuevos representantes, sumando diferentes perspectivas, perfiles profesionales, jóvenes emprendedores y empresas consolidadas. Una combinación que permitirá reforzar el trabajo de la asociación, impulsar nuevas iniciativas y continuar defendiendo los intereses del comercio y los servicios locales.
Tras la constitución de la Junta, los cargos han quedado distribuidos de la siguiente forma: Juan Lapuente como presidente; Mamen Pérez, veceperesidenta; María Carvajal, tesorera; Nacho Berges, secretario; y Toño Arner, Inés Usán, Marta Caudevilla y Jesús Campos como vocales.
Ilusión y compromiso
Desde Ejea Comercio se afronta esta nueva etapa con ilusión, compromiso y una clara apuesta por el trabajo conjunto entre los distintos sectores representados. La asociación continuará desarrollando acciones de dinamización comercial, apoyo al tejido empresarial y promoción del comercio de proximidad, convencida de que la colaboración y la innovación son claves para seguir fortaleciendo la economía local.
Integrantes de distintos ámbitos
•Formación y Educación: Nacho Berges (INP Formación).
•Salud y Farmacia: Toño Arner (Farmacia Navarro).
•Moda Infantil y Confección: María Carvajal (Lafortunada).
•Joyería y Relojería: Jesús Campos (Joyería Sagaste).
•Arte, Manualidades y Actividades Creativas: Marta Caudevilla (Altaller).
•Comercio Electrónico, Transformación Digital, Distribución y Logística: Juan Lapuente (Everlyx Ecommerce Group SL).
•Moda, Asesoramiento de Imagen y Complementos de Mujer: Mamen Pérez (Arena Mabe).
•Arte Floral y Decoración: Inés Usán (Floristería La Camelia).
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