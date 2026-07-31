ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA OLIVA
La Ludoteca Bebé cambia de ubicación este año
La Crónica de Ejea y Pueblos
Un año más, vuelve el servicio municipal de Ludoteca Bebé a Ejea. Sin embargo, este verano se traslada a las instalaciones de la Escuela Infantil Virgen de la Oliva, cedidas temporalmente por Gobierno de Aragón debido a las obras de acondicionamiento y mejora la Escuela Municipal Infantil Gloria Fuertes, ubicación donde se prestaba este servicio.
Este espacio ofrece desde el 27 de julio hasta el 28 de agosto diversas actividades y juegos para los más pequeños. Este servicio está dirigido a niñas y niños con un año de edad cumplido en el momento de la inscripción, escolarizados en guarderías o escuelas infantiles y que cuenten con cierta autonomía. Además de ofrecer una alternativa de ocio educativo, la Ludoteca Bebé constituye un apoyo para las familias durante el periodo estival, facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral.
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