YA ESTÁ ABIERTA LA INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA POPULAR
La Marcha de las Mujeres de Ejea será el día 29
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea abre sus inscripciones para la XV Marcha Popular de las Mujeres, un evento que tendrá lugar el sábado 29 de agosto a las 9:00 horas y volverá a marcar el inicio de las Fiestas de Ejea. Se trata de una cita deportiva y solidaria organizada por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, a través de su Servicio de Igualdad y Diversidad, junto a Fartleck Sport. Es una actividad inclusiva y solidaria, abierta a personas de todas las edades y condiciones físicas, que permite recorrer sus 5 kilómetros andando o corriendo.
La Marcha Popular de las Mujeres nació en 2010 como una iniciativa para impulsar la práctica deportiva femenina, promover hábitos de vida saludables y reivindicar el deporte como un espacio de igualdad, participación y visibilidad para las mujeres. Quince ediciones después —tras el parón obligado de 2020— continúa siendo una de las citas más esperadas del programa de fiestas. Contribuir a reducir las desigualdades en la participación de mujeres y hombres durante las fiestas Con salida y meta en el Parque Central, la marcha mantendrá su carácter solidario a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
Inscripciones
La cuota de inscripción de 6 euros se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para promover la solidaridad en la lucha contra el cáncer. Las inscripciones online ya están abiertas en www.marchamujeresejea.com , siendo la forma más rápida, cómoda y segura de reservar tu dorsal.
A través de la web se podrán elegir entre dos modalidades de inscripción: dorsal de participante, para quienes deseen realizar la marcha o dorsal 0 Solidario, para todas aquellas personas que quieran colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), aunque no puedan participar ese día.
Los interesados e interesadas, podrán encontrar en dicha página web toda la información sobre la prueba , reglamento, horarios, recogida de dorsales, camiseta conmemorativa y todas las novedades de esta edición.
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