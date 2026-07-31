La Marcha de las Mujeres de Ejea será el día 29

Ejea abre sus inscripciones para la XV Marcha Popular de las Mujeres, un evento que tendrá lugar el sábado 29 de agosto a las 9:00 horas y volverá a marcar el inicio de las Fiestas de Ejea. Se trata de una cita deportiva y solidaria organizada por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, a través de su Servicio de Igualdad y Diversidad, junto a Fartleck Sport. Es una actividad inclusiva y solidaria, abierta a personas de todas las edades y condiciones físicas, que permite recorrer sus 5 kilómetros andando o corriendo.

La Marcha Popular de las Mujeres nació en 2010 como una iniciativa para impulsar la práctica deportiva femenina, promover hábitos de vida saludables y reivindicar el deporte como un espacio de igualdad, participación y visibilidad para las mujeres. Quince ediciones después —tras el parón obligado de 2020— continúa siendo una de las citas más esperadas del programa de fiestas. Contribuir a reducir las desigualdades en la participación de mujeres y hombres durante las fiestas Con salida y meta en el Parque Central, la marcha mantendrá su carácter solidario a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Inscripciones

La cuota de inscripción de 6 euros se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para promover la solidaridad en la lucha contra el cáncer. Las inscripciones online ya están abiertas en www.marchamujeresejea.com , siendo la forma más rápida, cómoda y segura de reservar tu dorsal.

A través de la web se podrán elegir entre dos modalidades de inscripción: dorsal de participante, para quienes deseen realizar la marcha o dorsal 0 Solidario, para todas aquellas personas que quieran colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), aunque no puedan participar ese día.

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Los interesados e interesadas, podrán encontrar en dicha página web toda la información sobre la prueba , reglamento, horarios, recogida de dorsales, camiseta conmemorativa y todas las novedades de esta edición.