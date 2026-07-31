En uso la nueva pista del velódromo

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros dio el 28 de julio el pistoletazo de salida al uso de la renovada pista del velódromo municipal, una actuación que culmina definitivamente la obra iniciada en 2021 y que permite poner en servicio una instalación completamente acondicionada para la práctica deportiva.

Para dar a conocer a la ciudadanía ejeana el resultado de los trabajos realizados, la presentación contó con la participación de los usuarios de la ludoteca de Aquagraria, que pudieron disfrutar de una primera toma de contacto con la instalación en una jornada lúdica y deportiva. Junto a ellos asistieron también integrantes del club Ciclismo es Vida.

Los trabajos ejecutados para completar el velódromo han consistido en el acondicionamiento integral de la superficie de la pista. En concreto, se ha realizado el lijado del firme para eliminar pequeños relieves y ondulaciones, mejorando la regularidad de la superficie de rodadura. Posteriormente, se han aplicado resinas específicas de acabado en color azul, completándose la actuación con el pintado de las líneas reglamentarias de delimitación interior y exterior. Estas mejoras garantizan unas condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad y uso para deportistas y aficionados.

La inversión ha sido realizada gracias a las subvenciones de Diputación Provincial de Zaragoza, una actuación que supone el último paso para finalizar una infraestructura deportiva que se puso en marcha hace cuatro años y que amplía la oferta de instalaciones deportivas de Ejea. Durante la jornada se ha puesto de manifiesto la importancia de contar con espacios deportivos modernos y accesibles que fomenten hábitos saludables entre la población más joven y permitan seguir impulsando la práctica del ciclismo en todas sus modalidades.

Noticias relacionadas

Con esta puesta en servicio, el velódromo municipal completa la mejora del espacio deportivo y de ocio que comparte con el pumptrack y la pista infantil de educación vial, conformando un enclave de referencia para la práctica deportiva, el aprendizaje y el disfrute de la bicicleta en sus diferentes modalidades. Este conjunto de instalaciones refuerza la apuesta de Ejea de los Caballeros por la movilidad sostenible, la actividad física y la promoción del ciclismo entre niños, jóvenes y adultos.