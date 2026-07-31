Nueve festejos conforman la feria taurina de Ejea 2026

Un año más, Ejea de los Caballeros volverá acoger la tradicional feria taurina en honor a la Virgen de la Oliva. Nueve días de festejos con la presencia de grandes maestros del toreo. El pasado 15 de julio Ruedos Cinco Villas dio a conocer el cartel de este año con una programación variada con un total de 2 corridas de toros, 6 corridas de rejones y 6 festejos populares.

Un cartel con nombres conocidos

La feria se iniciará el 28 de agosto a las 22.00 horas con las vaquillas juveniles de la ganadería de Alberto Álvarez, que un día más tarde protagonizará también las vaquillas populares a las 20.00 horas.

Ya el domingo 30, tendrá lugar el primer plato fuerte de la programación. Un total de 6 toros de la ganadería de Carlos Núñez podrán a prueba a los toreros Perera, Javier Zuleta y Cristiano Torres, a las 18.00 horas.

Por otro lado, el lunes 31 a la misma hora será el turno de los recortadores de anillas que mostrarán su destreza y habilidad delante de las reses de la ganadería de Vicente Domínguez y de los Hermanos Maylín.

El martes 1 de septiembre, Sergio Domínguez, Paulo Jorge Santos y Rodrigo Armendáriz protagonizarán el festejo de rejones con hasta 6 novillos de El Risco. Tras ello, el miércoles se realizará la segunda jornada de vaquillas populares, esta vez con entrada gratuita. El jueves 3 se celebrará el Gran Prix con las reses de Alberto Álvarez, y el viernes se celebrará la segunda corrida de toros con la participación de Castella, Víctor Hernández y Aarón Palacio. Los toros serán de La Palmosilla y Fuente Ymbro.

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Un cierre por todo lo alto

Por último, la feria bajará el telón hasta el próximo año el sábado 5 a las 18.00 horas con el concurso de roscaderos y la posterior suelta de vaquillas de la ganadería Vicente Domínguez. En total, nueve festejos de los cuales siete entran dentro de abono. Tanto para las vaquillas populares del 2 de septiembre como el concurso de roscaderos se podrá acceder al recinto sin abono.