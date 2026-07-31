RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS EN EJEA
El servicio de punto limpio estrena gestión
La Crónica de Ejea y Pueblos
Desde el 1 de julio, el Punto Limpio de Ejea está gestionado por una nueva empresa. Romero Polo toma las riendas de este servicio con el objeto de mejorarlo considerablemente. A pesar de que el servicio de la recogida de RSU está cedido en su totalidad a la Comarca de las Cinco Villas, el ayuntamiento durante los últimos años, ha querido completar la oferta para que los ciudadanos ejeanos tengan unas posibilidades de entrega de residuos para su valorización que no les son facilitadas de otra manera.
Para ello, todos los días de la semana excepto los lunes, el punto limpio fijo se encuentra abierto exclusivamente a los ciudadanos del municipio de Ejea de los Caballeros. El horario será de martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.
Al mismo tiempo, el camión del punto limpio móvil recogerá residuos de ciudadanos en cada una de las paradas del servicio en Ejea y sus pueblos tal como establece en la tabla adjunta. El punto limpio va dirigido a la recogida de residuos urbanos procedentes de los domicilios de los ciudadanos particulares empadronados en el municipio, los generados por el pequeño comercio ubicado de la localidad y los residuos procedentes de obras menores de construcción, incluido mobiliario fuera de uso.
Horarios de la unidad móvil en Ejea y sus Pueblos
MARTES- 17-18 h. Avda. Cosculluela 9
18-19 h. Zona de la Corona: Pl. de Santa María
19-20 h. Zona de la Eras: Eras Altas 34 (frente a la EMI)
VIERNES- 16-17 h. Zona del Ensanche: P° Constitución 100 (frente al IES Cinco Villas)
17-18 h. Zona de la Llana: Boalares 10-12
18-19 h. Zona del Ensanche: P° Constitución 31 (frente al colegio Cervantes)
19-20 h. Pol. Ind. Valdeferrín, C/ A
Pueblos
MIÉRCOLES 17-18 h. El Sabinar (plaza iglesia)
18-19 h. Santa Anastasia (tienda)
19-20 h. El Bayo (frente a la panaderia)
JUEVES 17-18 h. Farasdués (fuente nueva)
18-19h. Rivas (entre C/ Justicia M. de Aragón y Avda. Constitución)
19-20 h. Bardenas (hogar jubilados)
SÁBADO 17-18 h. Pinsoro (plaza de toros) 18-19 h. Valareña (plaza iglesia)
- Costco abre un nuevo espacio en el centro de Zaragoza: ubicación y regalos
- El municipio de Zaragoza que lleva a Ruth Empoderada, Leticia Sabater y El Cejas a sus fiestas patronales
- Entrevista a Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza: 'Nos falta un central rápido en transiciones y un delantero distinto a Espiau
- Un incendio dispara todas las alarmas en Villanúa, en el Pirineo aragonés: un accidente de tráfico y la piscina municipal desalojada para que el helicóptero coja agua
- Los expertos en limpieza coinciden: 'Nunca friegues el suelo al mediodía porque genera una mayor sensación de calor
- Zaragoza recuperará los vuelos con Santiago el año que viene: billetes por menos de 20 euros
- Solo 9 agentes se presentan a las 8 plazas de la unidad Viogén de la Policía Local de Zaragoza
- Un campeón internacional se refugia en un precioso enclave del Pirineo aragonés durante su pretemporada: 'La preparación continúa