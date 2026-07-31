El servicio de punto limpio estrena gestión

Desde el 1 de julio, el Punto Limpio de Ejea está gestionado por una nueva empresa. Romero Polo toma las riendas de este servicio con el objeto de mejorarlo considerablemente. A pesar de que el servicio de la recogida de RSU está cedido en su totalidad a la Comarca de las Cinco Villas, el ayuntamiento durante los últimos años, ha querido completar la oferta para que los ciudadanos ejeanos tengan unas posibilidades de entrega de residuos para su valorización que no les son facilitadas de otra manera.

Para ello, todos los días de la semana excepto los lunes, el punto limpio fijo se encuentra abierto exclusivamente a los ciudadanos del municipio de Ejea de los Caballeros. El horario será de martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

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Al mismo tiempo, el camión del punto limpio móvil recogerá residuos de ciudadanos en cada una de las paradas del servicio en Ejea y sus pueblos tal como establece en la tabla adjunta. El punto limpio va dirigido a la recogida de residuos urbanos procedentes de los domicilios de los ciudadanos particulares empadronados en el municipio, los generados por el pequeño comercio ubicado de la localidad y los residuos procedentes de obras menores de construcción, incluido mobiliario fuera de uso.