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RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS EN EJEA

El servicio de punto limpio estrena gestión

La empresa Romero Polo está al frente de la gestión desde el pasado 1 de julio y su objetivo es mejorar el servicio.

La empresa Romero Polo está al frente de la gestión desde el pasado 1 de julio y su objetivo es mejorar el servicio. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

Desde el 1 de julio, el Punto Limpio de Ejea está gestionado por una nueva empresa. Romero Polo toma las riendas de este servicio con el objeto de mejorarlo considerablemente. A pesar de que el servicio de la recogida de RSU está cedido en su totalidad a la Comarca de las Cinco Villas, el ayuntamiento durante los últimos años, ha querido completar la oferta para que los ciudadanos ejeanos tengan unas posibilidades de entrega de residuos para su valorización que no les son facilitadas de otra manera.

Para ello, todos los días de la semana excepto los lunes, el punto limpio fijo se encuentra abierto exclusivamente a los ciudadanos del municipio de Ejea de los Caballeros. El horario será de martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

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Al mismo tiempo, el camión del punto limpio móvil recogerá residuos de ciudadanos en cada una de las paradas del servicio en Ejea y sus pueblos tal como establece en la tabla adjunta. El punto limpio va dirigido a la recogida de residuos urbanos procedentes de los domicilios de los ciudadanos particulares empadronados en el municipio, los generados por el pequeño comercio ubicado de la localidad y los residuos procedentes de obras menores de construcción, incluido mobiliario fuera de uso.

Horarios de la unidad móvil en Ejea y sus Pueblos

MARTES- 17-18 h. Avda. Cosculluela 9

18-19 h. Zona de la Corona: Pl. de Santa María

19-20 h. Zona de la Eras: Eras Altas 34 (frente a la EMI)

VIERNES- 16-17 h. Zona del Ensanche: P° Constitución 100 (frente al IES Cinco Villas)

17-18 h. Zona de la Llana: Boalares 10-12

18-19 h. Zona del Ensanche: P° Constitución 31 (frente al colegio Cervantes)

19-20 h. Pol. Ind. Valdeferrín, C/ A

Pueblos

MIÉRCOLES 17-18 h. El Sabinar (plaza iglesia)

18-19 h. Santa Anastasia (tienda)

19-20 h. El Bayo (frente a la panaderia)

JUEVES 17-18 h. Farasdués (fuente nueva)

18-19h. Rivas (entre C/ Justicia M. de Aragón y Avda. Constitución)

19-20 h. Bardenas (hogar jubilados)

SÁBADO 17-18 h. Pinsoro (plaza de toros) 18-19 h. Valareña (plaza iglesia)

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