Teresa Lardero sobre el incendio de Orés: «Hay que aprender de lo ocurrido para que Aragón esté mejor preparado»

Desde el principio, el incendio de Orés fue especialmente complejo. ¿Cómo se vivieron desde Ejea las primeras horas?

Las vivimos con cierto desconcierto, no pensábamos que las dimensiones del incendio iban a ser las que finalmente fueron. Desde Ejea, rápidamente preparamos el albergue y el resto de equipamientos para dar cabida a los efectivos

Aunque el puesto de mando se instaló en Farasdués, Ejea se convirtió en el principal centro logístico y de acogida para los vecinos evacuados. ¿Cómo se organizó el operativo y qué administraciones, entidades y efectivos participaron?

Una vez el Cecopi (órgano delegado en coordinar este tipo de operaciones) nos fue indicando las dimensiones del incendio y los protocolos a seguir, Ejea fue solidaria con todos los afectados. Nos organizamos junto a Cruz Roja Ejea y Zaragoza y Policía Local para la cesión y organización de los espacios requeridos. Se habilitaron, además del albergue, el Pabellón de La Llana para la UME, el polideportivo municipal y Casino para los vecinos afectados. Finalmente y por operatividad para Cruz Roja, todos los realojados, estuvieron atendidos en el polideportivo municipal. Hasta allí, se trasladaron los servicios sociales de la Comarca, Cruz Roja, ayuntamiento ….. que estuvieron en todo momento pendientes de los vecinos de Asín, Luesia, Orés, Uncastillo y Malpica de Arba.

El alcalde de Farasdués, Antonio Laborda, es también concejal del Ayuntamiento de Ejea. ¿Cómo se articuló la coordinación entre ambos núcleos?

Quiero agradecerle personalmente su implicación en esos fatídicos días. Estuvo pendiente de todas las necesidades que nos solicitaban los responsables del Puesto de Mando Avanzado como alcalde de Farasdués y como concejal, pero sin lugar a dudas, su mayor compromiso fue como el resto de agricultores de la zona, dejarse la piel junto a los efectivos profesionales para que el fuego no entrase a los municipios afectados. No dudó en ningún momento en coger la maquinaria y salir junto al resto a ayudar. Tengo que reconocer a todos los que han ayudado a combatir el fuego. Pero también quiero recordar a los alcaldes de las localidades afectadas: Asín, Orés, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo. Estuvieron allí, en reuniones, con los efectivos, con los vecinos…. preocupándose de sus necesidades y viendo como se quemaba todo el monte, su tierra y como el fuego amenazaba sus viviendas, sus municipios... fue tremendamente duro.

El Ayuntamiento de Ejea habilitó cuatro espacios municipales: el albergue, el polideportivo, el pabellón de La Llana y el Casino. ¿Cómo se organizó la acogida y la atención a las personas evacuadas?

La atención fue gestionada principalmente por Cruz Roja Ejea-Zaragoza que realizan una labor encomiable. Fueron además muchísimos los comercios, empresas, personas anónimas que querían y que colaboraron aportando alimentos, juguetes, material diverso…. Ejea, es un municipio solidario, ya lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Pero cierto es, la labor que realiza esta organización es fundamental. Mi gratitud, porque todos los agradecimientos que hemos recibido como consistorio y como localidad no hubiesen sido posible sin ellos.

¿Qué otros recursos municipales se movilizaron durante el incendio: policía local, personal, vehículos, seguridad, atención social?

Todos los que menciona, y todo lo que nos solicitaron. El personal del ayuntamiento estuvo pendiente durante todos los días que estuvieron alojados nuestros vecinos de las Cinco Villas. No hubo descanso posible ante semejante tragedia.

Como alcaldesa de Ejea y vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, ¿cuál fue el momento más difícil?

Posiblemente el día 20 fue el peor día. En las reuniones que teníamos con el Cecopi las indicaciones no eran nada positivas. El fuego avanzaba muy rápido y aunque había efectivos, no daban de sí para perimetrar la zona que cada vez era más y más extensa. El viento no favorecía la situación y se vivieron momentos de mucha impotencia.Ver a tanta gente implicada jugándose la vida, te hace replantearte muchas cosas. La competencia de prevención y extinción de incendios forestales recae en la comunidad autónoma de Aragón por lo que es necesario y urgente analizar el modelo de servicio que tenemos en Aragón. Reforzar la prevención, exigir más recursos y sobretodo aprender de lo ocurrido para que Aragón esté mejor preparado.

¿Qué papel desempeñaron los vecinos de Ejea?

No tengo palabras para agradecer la solidaridad de los vecinos de Ejea. Su comercio, su tejido empresarial, tantos y tantos voluntarios. Llegamos a albergar a 100 personas realojadas más 300 efectivos, había muchas necesidades que cubrir y lo hicimos, mucho de ello gracias a esas aportaciones.

La participación de agricultores y ganaderos también resultó fundamental.

Los agricultores y ganaderos son gente muy implicada, son los primeros que siempre se ponen a disposición en cualquier tragedia. No puedo más que quitarme el sombrero delante de ellos. Nuestro patrimonio principal es la agricultura y ganadería, somos una comarca en la que la mayoría de nuestros vecinos hemos sido nietos, hijos de agricultores… Lo hicieron de forma voluntaria y hay que agradecérselo.

Tras un incendio de esta magnitud, ¿qué aspectos considera que deberían revisarse o reforzarse en los protocolos de actuación, infraestructuras y medios de prevención y extinción?

Como ya he mencionado, es urgente y necesario revisar ciertos protocolos. No podemos combatir los incendios del siglo XXI con presupuestos del siglo XX. Es necesaria más inversión, mejores planes y más recursos. Aragón es una de las Comunidades que menos invierte en ello. Tendrán que trabajar más y mejor para que esto cambie. Hay que hacer el territorio viable para dar seguridad a los vecinos.

El incendio dejó una profunda huella, pero también una extraordinaria respuesta colectiva. Desde el punto de vista personal e institucional, ¿con qué se queda?

Me quedo con la respuesta de la gente, de todas las personas que estuvieron apoyando, colaborando e interesándose. Me quedo con lo bueno. Hemos pedido que se declare a los municipios afectados zona gravemente afectada para poder contar con ayudas. Así como un Plan Extraordinario de Recuperación de las Cinco Villas. Duplicar el dinero que invierte Aragón en la extinción de incendios, un Plan de Refuerzo de los APN (Agentes de Protección de la Naturaleza ) y un programa plurianual de gestión forestal preventiva. Además de la adhesicón al Pacto de Estado de Emergencia Climática. Hay que reforzar la prevención para que Aragón esté mejor preparada.