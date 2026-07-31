VALAREÑA, EL SABINAR Y SANTA ANASTASIA YA HAN DISFRUTADO DE SUS FIESTAS
Las tradiciones y el buen ambiente protagonizan el verano en los Pueblos
La Crónica de Ejea y Pueblos
Los Pueblos de Ejea celebran sus fiestas de verano por todo lo alto. Este mes de julio ha sido el turno de Valareña, Santa Anastasia y El Sabinar. Así, del 8 al 12 de julio, los vecinos de Valareña disfrutaron de una amplia y variada programación para celebrar sus fiestas. Las comidas , la puesta de pañuelos en el ayuntamiento, las actividades infantiles o la música protagonizaron estos cinco días donde la convivencia y el respeto estuvieron presentes en todo momento.
Por otro lado, El Sabinar celebró sus fiestas del 21 al 26 de julio en honor a la Natividad del Señor. Unos días que comenzaron de la mejor manera posible con una pregonera de lujo, Laura Compaired, ganadora junto a su equipo del Goya 2026 en la categoría de efectos especiales con la película Los Tigres y diseñadora del actual escudo de El Sabinar.
Sin duda unas jornadas repletas de diversión y alegría con varios actos como el Chupinazo chiqui para los más pequeños; el festival Tu careto me suena, donde los vecinos imitaron a sus artistas favoritos; la misa baturra amenizada por el grupo folclórico Raíces Taustanas o el Sabinar Desert Festival, una forma de mover el esqueleto hasta altas horas de la madrugada. Además, los vecinos disfrutaron también de varios festejos taurinos como la Disco-vaca o los encierros.
Por último, las celebraciones en Santa Anastasia tuvieron lugar del 21 al 26 de julio. Arrancaron con el pregón a cargo de las mujeres de la Asociación La Val que, con su trabajo, esfuerzo y dedicación han impulsado desde hace años numerosas actividades para el dinamismo del pueblo y el disfrute de todos los vecinos y vecinas.
La mejor forma para dar el pistoletazo de salida a unos actos pensados para todas las edades con música, vaquillas, encierros, actividades infantiles e hinchables para los más pequeños, tradición y comidas populares entre otros.
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