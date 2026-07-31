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VALAREÑA, EL SABINAR Y SANTA ANASTASIA YA HAN DISFRUTADO DE SUS FIESTAS

Las tradiciones y el buen ambiente protagonizan el verano en los Pueblos

Teresa Ladrero estuvo presente en la eucaristía en honor al patrón de Valareña.

Teresa Ladrero estuvo presente en la eucaristía en honor al patrón de Valareña. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

Los Pueblos de Ejea celebran sus fiestas de verano por todo lo alto. Este mes de julio ha sido el turno de Valareña, Santa Anastasia y El Sabinar. Así, del 8 al 12 de julio, los vecinos de Valareña disfrutaron de una amplia y variada programación para celebrar sus fiestas. Las comidas , la puesta de pañuelos en el ayuntamiento, las actividades infantiles o la música protagonizaron estos cinco días donde la convivencia y el respeto estuvieron presentes en todo momento.

Presentación oficial de fiestas en Santa Anastasia. | SERVICIO ESPECIAL

Presentación oficial de fiestas en Santa Anastasia. / SERVICIO ESPECIAL

Por otro lado, El Sabinar celebró sus fiestas del 21 al 26 de julio en honor a la Natividad del Señor. Unos días que comenzaron de la mejor manera posible con una pregonera de lujo, Laura Compaired, ganadora junto a su equipo del Goya 2026 en la categoría de efectos especiales con la película Los Tigres y diseñadora del actual escudo de El Sabinar.

Pregón de fiestas a cargo de Laura Compaired en El Sabinar. | SERVICIO ESPECIAL

Pregón de fiestas a cargo de Laura Compaired en El Sabinar. / SERVICIO ESPECIAL

Sin duda unas jornadas repletas de diversión y alegría con varios actos como el Chupinazo chiqui para los más pequeños; el festival Tu careto me suena, donde los vecinos imitaron a sus artistas favoritos; la misa baturra amenizada por el grupo folclórico Raíces Taustanas o el Sabinar Desert Festival, una forma de mover el esqueleto hasta altas horas de la madrugada. Además, los vecinos disfrutaron también de varios festejos taurinos como la Disco-vaca o los encierros.

Una cena popular dio inicio a las fiestas en El Sabinar. | SERVICIO ESPECIAL

Una cena popular dio inicio a las fiestas en El Sabinar. / SERVICIO ESPECIAL

Por último, las celebraciones en Santa Anastasia tuvieron lugar del 21 al 26 de julio. Arrancaron con el pregón a cargo de las mujeres de la Asociación La Val que, con su trabajo, esfuerzo y dedicación han impulsado desde hace años numerosas actividades para el dinamismo del pueblo y el disfrute de todos los vecinos y vecinas.

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Concurrida misa en honor a la patrona de Santa Anastasia. | SERVICIO ESPECIAL

Concurrida misa en honor a la patrona de Santa Anastasia. / SERVICIO ESPECIAL

La mejor forma para dar el pistoletazo de salida a unos actos pensados para todas las edades con música, vaquillas, encierros, actividades infantiles e hinchables para los más pequeños, tradición y comidas populares entre otros.

Los vecinos de Valareña participaron en la misa baturra. | SERVICIO ESPECIAL

Los vecinos de Valareña participaron en la misa baturra. / SERVICIO ESPECIAL

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