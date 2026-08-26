Botorrita arranca las fiestas de San Agustín: «Un pueblo se mide por su gente y Botorrita juega en otra liga»

Botorrita ya está preparada para vivir sus fiestas patronales en honor a San Agustín. Desde hoy y hasta el próximo domingo, el municipio disfrutará de un intenso programa de actos pensado para todas las edades, en el que no faltarán las tradiciones, la música y los festejos taurinos

La Comisión de Fiestas resume el espíritu de estas jornadas con una idea, «dicen que un pueblo se mide por su gente; si es así, Botorrita juega en otra liga». En el saludo del programa, sus integrantes destacan que las fiestas comienzan mucho antes del chupinazo, con el regreso de quienes viven fuera, la cuenta atrás de las peñas y los reencuentros que convierten estos días en «lo mejor del año».

Unos días inolvidables que darán comienzo hoy a las 12.00 horas con el consolidado chupinazo y tras ello, los cabezudos recorrerán las calles al ritmo de la charanga Xiloca. La tarde comenzará con el balón prisionero organizado por la Peña el Deskicio y por la noche tendrá lugar el esperado concurso de disfraces para adultos con la temática “el gran show”. La primera noche pondrá su guinda al pastel con Dj Lagarto en Interpeñas.

El jueves 27, los más pequeños podrán disfrutar desde por la mañana de los hinchables y del tren instalado en la báscula. Por la tarde, arrancarán los festejos taurinos con la primera suelta de vaquillas, a las 18.00 horas, de la ganadería Sangrós Izquierdo. Ya por la noche tendrá lugar la primera salida del toro de ronda.

Grandes y pequeños disfrutan del ambiente festivo en lo que son los mejores días del año. / Servicio especial

Día grande

El viernes 28, festividad de San Agustín, la jornada comenzará a las 12.00 horas con la procesión y la santa misa acompañados por la Banda de Música Jorge Aliaga. Al finalizar los actos religiosos, llegará el turno del vermú popular y, por la tarde, se celebrará el concurso infantil de disfraces. La orquesta Formula Show pondrá la nota musical con dos actuaciones, una a las 20.30 y otra por la noche a las 00.00 horas.

El fin de semana continuará con el concurso de ranchos, en el que los participantes volverán a demostrar su habilidad entre los fogones. Por otro lado, la emoción continuará con las esperadas vacas en dos sesiones, tanto a las 18.00 como a las 23.00. La orquesta United Band ofrecerá dos pases, uno por la tarde y otro a las 00.30 horas. Después, la fiesta seguirá con la sesión de DJ Beuxi en el pabellón.

El último día de las fiestas comenzará a las 11.00 horas con el tradicional tiro de barra aragonesa, seguido de la comida de hermandad. Al mediodía regresará al frontón la revista organizada por Luis Pardos, una cita muy esperada que recupera una tradición ausente durante varios años.

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Como colofón a varios días de celebración, la traca final pondrá el punto y final a unas fiestas que, un año más, prometen dejar momentos inolvidables entre vecinos y visitantes.