75 años de música darán el pistoletazo de salida a las Fiestas de Ejea

En la cuenta atrás para el inicio de las Fiestas de la Oliva, los vecinos esperan con emoción el pregón, que se dará el sábado 29 de agosto desde el balcón del ayuntamiento. Este año, los encargados de dar el pistoletazo de salida a nueve días de diversión y tradición, serán los integrantes de la Coral Polifónica de Ejea, que este año cumple su 75 aniversario.

«Es un orgullo muy grande como ejeanos que nos reconozcan la labor que hacemos desde la coral nombrándonos pregoneros de las fiestas patronales», señala Fernando Suñén, presidente de la Coral Polifónica de Ejea.

Un momento único que no se quieren perder ninguno de los integrantes. Por ello, a pesar de que no podrán subir todos y solo estarán arriba los miembros de la directiva, se ha habilitado un «segundo balcón» en la plaza para que el resto de componentes puedan intervenir y tener el mismo protagonismo en este momento tan especial y emotivo.

Una larga trayectoria

Este reconocimiento llega justo el año del 75 aniversario de la agrupación. Actualmente, son el grupo coral en activo más antiguo de Aragón. Desde su creación en 1951 por Luis Dehesa, una persona muy querida en el pueblo y que dedicó toda su vida a la labor pastoral como sacerdote, varias personas han conseguido mantenerla con esfuerzo y dedicación hasta la actualidad donde la agrupación está llegando a unos niveles de calidad importantes.

En estos momentos, la coral está formada por más de 35 miembros, una cifra bastante justa teniendo en cuenta que la mayoría son voces femeninas. «Tenemos una carencia de voces masculinas. Esto no solo pasa aquí, sino en todos los coros en general», destaca Suñén. Ante esta situación, preocupa el relevo generacional, ya que cada vez más cuesta encontrar nuevas voces. «Está costando mucho, sobre todo voces masculinas. Ahora están por otro tipo de música. No sabemos muy bien qué pasa, y ya no sabemos qué hacer».

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Otras actividades

Por otro lado, este año está siendo muy intenso para la agrupación con muchas actividades y eventos. Empezaron en el mes de abril con un concierto en la Iglesia de San Gil de Zaragoza dentro del ciclo de música sacra y han participado en múltiples eventos como el concierto de junio en Ejea junto a la banda municipal y al saxofonista José Vissagaste y el cantante de Tako, Mariano Gil. Por último, para acabar por todo lo alto, en diciembre tendrá lugar un concierto ya clásico para esas fechas con las obras de Händel y Henri Parsell.