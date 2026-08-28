Adefo Cinco Villas anima a los jóvenes a convertir sus ideas en proyectos

Made in Rural alcanza su décima edición consolidándose como una plataforma fundamental para la juventud del entorno rural aragonés. El programa, impulsado por Jóvenes Dinamizadores Rurales en colaboración con el LAAAB (Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto), cuenta en la comarca con el asesoramiento, la financiación y el acompañamiento de Adefo Cinco Villas a través del programa Leader.

La iniciativa parte de una premisa clara: los jóvenes rurales poseen una enorme capacidad para transformar su entorno, pero para materializar sus ideas necesitan acompañamiento, formación, herramientas y respaldo financiero. La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años empadronados o residentes en municipios rurales de Aragón.

Ámbito y requisitos

Este programa busca iniciativas comunitarias y sociales que respondan de manera innovadora a necesidades reales del territorio en áreas como cultura, patrimonio, medio ambiente, juventud o desarrollo social. Para garantizar el enfoque social y transformador de la convocatoria quedan excluidos los proyectos con finalidad empresarial o comercial (impulsados por pymes, autónomos, cooperativas o empresas cuya actividad esté vinculada a la propuesta).

¿Qué tipo de gastos cubre la financiación?

El programa cuenta con un fondo global de 5.000 euros a repartir entre las iniciativas seleccionadas según la puntuación del Comité Evaluador. La financiación puede cubrir material fungible, transporte, formación, comunicación, asesoramiento o alquiler de equipos (no cubre inversión, equipamiento ni personal).

Además, Los proyectos no seleccionados dispondrán de acompañamiento en la búsqueda de financiación con otras entidades colaboradoras de Made in rural.

Inspiración real

Algunos proyectos de ediciones anteriores demuestran la diversidad de iniciativas que se pueden impulsar. Así, por ejemplo, en Alcalá de Moncayo la Asociación Tintineo rescata la memoria musical popular implicando a jóvenes y mayores en un cancionero e intervenciones artísticas urbanas: mientras, en Panticosa con Escuita, muller, se pone en valor el papel de las mujeres rurales mediante talleres intergeneracionales y un documental participativo; y en Peñarroya de Tastavins un grupo de jóvenes mantiene viva la tradicional Santantonada revitalizando el vestuario y la escenografía de la barraca.

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La comarca de las Cinco Villas tiene potencial, retos y talento. Si tienes una idea, Adefo te anima a compartirla y dar el primer paso. El plazo finaliza el 1 de octubre de 2026 a las 23.59 h.