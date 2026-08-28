Un verano más, el Museo Aquagraria de Ejea de los Caballeros ha sido punto neurálgico de experiencias, vivencias y mucho aprendizaje con su tradicional campus de verano. Desde hace más de una década, esta institución crea propuestas veraniegas en las que los niños y niñas aprenden, disfrutan y crecen con talleres y actividades reales, divertidas y significativas.

Aquagraria despide un verano inolvidable | SERVICIO ESPECIAL

Las colonia de este año se han consolidado como un espacio único pensado para despertar la curiosidad y el estudio. Un aprendizaje que nada tiene que ver con las páginas de un libro, sino que ha surgido a través de experimentos, actividades en inglés, desarrollo de la creatividad, múltiples juegos y diferentes dinámicas deportivas.

Para todo ello, el Museo de Aquagraria cuenta con un equipo de monitores especializados en cada área, que acompañan a los participantes en todas las actividades garantizando una gran experiencia educativa, segura y de calidad.

Una programación de lo más especial

La primera semana comenzó con un abordaje. Los pequeños piratas ejeanos surcaron los mares del Campus Aquagraria diseñando sus propios barcos, creado mapas del tesoro, construido cofres para guardar su hallazgos y fabricado increíbles espadas piratas para enfrentarse a los retos más divertidos.

La naturaleza fue la protagonista durante la segunda semana del campus. Los participantes exploraron el entorno de la Estanca, donde se convirtieron en auténticos naturalistas y aprendieron a fijarse en la flora y fauna del entorno, observando insectos de cerca y comprendiendo la importante labor que desempeñan los ecosistemas.

En el ecuador de esta inolvidable experiencia el museo se convirtió en un autentico cine. Durante unos días, Aquagraria se transformó en un estudio donde la imaginación y la creatividad no tuvieron límites. Los jóvenes cineastas crearon varias películas desde cero, componiendo el guion, diseñando escenarios y preparando también el vestuario. También aprendieron que interpretar es mucho más que actuar.

Pero como todo lo bueno el Campus Aquagraria también llegó a su fin. En la última semana, los participantes se convirtieron es astronautas que sobrevolaron las nubes e incluso el Sistema Solar, descubriendo algunos de los secretos más fascinantes del Universo.

Por supuesto, el eclipse total de sol estuvo presente y los pequeños estuvieron muy atentos a las recomendaciones para verlo de forma segura, además, ellos mismos construyeron su propio proyecto solar, convirtiendo la ciencia en una experiencia.

Con todo esto, finalizó un mes cargado de emoción en el que quedó más que demostrado que lo más bonito no son solo las actividades realizadas, sino el grupo que han construido entre todos.