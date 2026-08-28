Unas celebraciones inclusivas y seguras para todos en Ejea

Como en años anteriores, desde el área de Igualdad del Ayuntamiento de Ejea se impulsa una campaña para disfrutar de las fiestas de forma inclusiva y segura. La ya conocida Peña Experta en Cuidarse ha puesto en marcha una iniciativa bajo el lema Existir y vivir la Fiesta con el objetivo de motivar a la ciudadanía a vivir las fiestas desde la perspectiva de la igualdad como un ejercicio educativo muy procedente y necesario.

Esta campaña creada por la ilustradora Eva Cortés, cuyo cartel tiene una narrativa que abraza a todas las personas y reivindica su derecho a participar y disfrutar desde la libertad, cuenta con guiños y homenajes a lo local. La propuesta se articula en cinco paradas, situadas en ubicaciones simbólicas del municipio. Son espacios que invitan a la reflexión, la risa y el juego a partir de situaciones que pueden formar parte de la experiencia de cualquier persona durante las fiestas: El rincón de la inseguridad, ¿A quién le importa?, Escenario principal, Parada obligatoria y +1000 de aura.

Para garantizar la seguridad durante todas las fiestas, se habilitarán también varios Puntos Violetas & Arco Iris por los puntos estratégicos de la localidad. Además, desde el área de Igualdad se promueven otro tipo de actividades como la Marcha Popular de las Mujeres, que alcanza su XV edición y cuyos beneficios se destinan a la Asociación Española Contra el Cáncer.

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Otras iniciativas

Además, también habrá iniciativas para atender a colectivos minoritarios como la de la Asociación Celíaca Aragonesa para ofrecer dulces o migas aptas para celíacos, la iniciativa de la Asociación Cinco Villas de Alcohólicos y Adictos Rehabilitados para ofrecer melocotón con vino sin alcohol, o la iniciativa de la Asociación de Industriales Feriantes para eliminar ruidos y luces para niños con trastorno autista o trastornos neurosensoriales.