MÁS DE 8.000 PARA ALEJAR A LOS ESTORNINOS DE LAS CALLES
Ejea actúa para controlar la presencia de aves
La Crónica de Ejea y Pueblos
Los vecinos de Ejea de los Caballeros vienen observando que de forma reiterada en diversas calles principales del municipio (principalmente en el paseo de la Constitución) por el arbolado existente, se convierten por las noches en ‘posaderos’ de gran cantidad de aves, gorriones y estorninos.
Estos hábitos de los gorriones y estorninos generan una importante cantidad de excrementos, plumas y restos que generan episodios de insalubridad pública, malos olores que convierten la zona en un foco antihigiénico y conllevan unos sobrecostes en la limpieza viaria.
Por ello, desde el consistorio se han levado a cabo distintas actuaciones para mantener en adecuadas condiciones de salubridad y ornato público las diversas vías públicas afectadas.
Después de haber realizado otras intervenciones sin obtener los resultados previstos se ha optado por realizar otras actuaciones diferentes cuyo objetivo principal es disuadir la población de gorriones y estorninos durante un periodo de ejecución, mediante una combinación de estrategias no invasivas (como repelentes acústicos y visuales). La inversión para realizar esta actuación asciende a un total de 8.470 euros.
Las aves objeto de disuasión no se encuentran incluidas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, ni en otros regímenes de protección.
El paseo de la Constitución, principal foco
El ámbito de actuación se centra en el paseo de la Constitución y más concretamente en los tramos del IES Cinco Villas, Centro de Salud y confluencia con la calle Jaime I.
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