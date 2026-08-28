RECIBIMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO
Ejea reconoce el esfuerzo del baloncesto local
La localidad aragonesa destaca la importancia del trabajo en equipo de sus jugadoras cadetes
La Crónica Ejea y sus pueblos
Ejea de los Caballeros pone en valor el baloncesto local reconociendo la labor de los clubes, jugadores y entrenadores de la localidad. El pasado 18 de mayo, el ayuntamiento recibió a las jugadoras del Club de Baloncesto Ejea Femenino, que compiten en la categoría Cadete Femenino C Grupo 3. Todo un reconocimiento tras una difícil temporada en la que han mostrado que lo más importante es el compañerismo y respeto.
Durante esta jornada especial, les acompañó Javier Torralba, entrenador del Valencia Basket Femenino y descendiente de Rivas. En junio de 2026 fue nombrado entrenador del primer equipo femenino del Valencia Basket por tres temporadas (hasta la 28/29). Antes de llegar, desarrolló gran parte de su carrera en Cataluña, trabajando en clubes de cantera como el CBF Sarrià y el Basket Almeda.
También, ha colaborado durante años con las categorías inferiores de la Selección Española femenina, participando en concentraciones y campeonatos de formación y contribuyendo al crecimiento de algunas de las mejores generaciones jóvenes del baloncesto nacional.
Entre sus mayores cualidades destaca su capacidad para desarrollar talento de la cantera. Por sus equipos han pasado jugadoras que han alcanzado la élite nacional e internacional. Entre ellas se encuentran Elena Buenavida, Helena Pueyo e Iyana Martín, consideradas referentes de la nueva generación del baloncesto femenino español.
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