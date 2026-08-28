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TERCERA FEDERACIÓN

La SD Ejea prepara la temporada con una plantilla totalmente renovada

El conjunto blanquiazul estrena al técnico Daniel Acirón y 22 nuevos jugadores con el objetivo de ascender en la 3ª RFEF

El equipo antes del encuentro de pretemporada frente al Atlético Cirbonero en Luchán. | TONI TORRANO

El equipo antes del encuentro de pretemporada frente al Atlético Cirbonero en Luchán. | TONI TORRANO

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Alejandro Murillo

Ejea de los Caballeros

La SD Ejea afronta una nueva temporada en 3ª RFEF. Después del parón veraniego, la plantilla vuelve con las pilas recargadas bajo las órdenes de un nuevo técnico, Daniel Acirón que llega para sustituir a Rafa Santos, que dejó el club tras 15 temporadas en la SD Ejea, doce como portero defendiendo la meta y tres como entrenador.

El nuevo técnico se incorpora tras cerrar una gran temporada con el CF Épila llevando al equipo zaragozano a disputar el play off de ascenso a 2ª RFEF.

Tras una difícil temporada en 2ª RFEF en la que el equipo no consiguió mantener la categoría y terminó descendiendo, el objetivo de este año es cerrar una gran campaña y ascender de categoría. Para ello, el club ha renovado también su dirección deportiva con de Marcos Fernández, que se incorporó al club en el tramo final de la temporada pasada.

Además, el resto del cuerpo técnico lo conforman: Imanol Sainz, segundo entrenador; Andrés López, preparador físico; Antonio Méndez, analista; José Nieto, auxiliar; y Ricardo Sancho, entrenador de porteros.

El conjunto blanquiazul competirá en el grupo 17 de la 3ª RFEF junto al resto de equipos aragoneses que militan en esta categoría. Su estreno será el 6 de septiembre frente a la AD Almudévar fuera de casa. El primer partido en el Campo de Luchán será frente al CD Belchite 97 el 13 de septiembre y el siguiente rival será el CF Illueca en el Estadio Papa Luna.

Nuevos fichajes

Estas primeras semanas antes de empezar la temporada sirven también para que la afición conozca a los nuevos fichajes. Unas incorporaciones que han sido muchas, prácticamente casi la totalidad de la plantilla se ha renovado de cara a esta nueva temporada.

Tras la salida de algunos futbolistas como Dabo, Diego Royo, Iglesias, Giovanni, Lapeña, Dorronsoro, Germán, Aimán Collante, Acín, Conte, Lalo Arantegui y David Álvarez, entre otros; han llegado hasta 22 fichajes.

Entre ellos destacan: Jorge Cofrades y el guardameta Saúl Gracia, procedentes del Atlético Monzón; Babacar Fedior del Deportivo Minera; Alejandro Puri del Yeclano Deportivo; Jorge Bericat del CD Cortes; los canteranos Izan García y Nouhoun Konate; Mario Calvo del CD Robres; Fernando Escanero, Pablo Marín y Adrián Bombín del CF Épila; Iván Gayán del CD Zuera; Javier Aliaga del Atlético Calatayud; Andreu Torres, que vuelve al club dos temporadas después; Néstor Adjaba del Navlacarnero «B»; Miguel Bellón; Famara Diouf, joven y talentoso futbolista de 19 años; el portero Javier Rincón; Salva García del Comillas CF; Juan Aguilar de la SD Huesca «B»; José Luis Abenia del CD La Almunia; y Eric García, joven central de 19 años del CF Damm.

Pretemporada

Antes de comenzar la temporada, el balón ya ha empezado a rodar con varios amistosos. El primero de ellos fue frente al CD Tauste el 2 de agosto, donde la SD Ejea se impuso por tres goles a cero. Más tarde, vencieron por 3 a 1 al Atlético Cirbonero el miércoles 5. Cuatro días después, el 9 de agosto cayeron derrotados por 2 a 0 frente al CD Brea. Además, el 12 de agosto empataron a uno frente al Real Zaragoza Deportivo Aragón y el 19 ante el CD Cariñena vencieron por 0 a 1.

Noticias relacionadas y más

Los rivales en el grupo 17 de 3ª RFEF

- AD Almudevar

- CD Belchite 97

- CF Illueca

-Internacional Huesca

- Andorra CF

- CD Tamarite

- CD La Almunia

- CD Caspe

- CD Robres

- UD Fraga

- Atlético Monzón

- SD Huesca «B»

- Real Zaragoza Deportivo Aragón

- CD Binéfar

- CF Épila

- CD Cuarte

- CD Brea

Por otro lado, disputaron también la Copa Federación, donde se estrenaron ganando en penaltis al CF Épila después de empatar a 0. Ya en la siguiente jornada, empataron con el CD Binéfar pero acabaron perdiendo en penaltis. Tras ello, el jueves 27 de agosto certificaron su pase a la final tras vencer en los penaltis al CF Épila. La final será este domingo 30 de agosto frente al CD Binéfar.

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