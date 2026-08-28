La Banda de Ejea se hace con el premio FerminMusic

Ni con 40 grados, ni con truenos y relámpagos, la actividad de la Banda de Música de Ejea no para ni en vacaciones. Y es que, lejos de reducir su agenda, esta agrupación se mantiene activa durante los meses de verano.

Una de las citas más especiales de la temporada llegó el 10 de julio, cuando la Banda de Música de Ejea, acompañada de varios componentes de la banda juvenil, viajó a Pamplona para participar en un pasacalles y visitar la ciudad en plenas fiestas de San Fermín.

El grupo llegó a primera hora de la mañana y, sin perder tiempo, animaron a los pamplonicas con su música desde la plaza del Castillo, calle Mercaderes y plaza Consistorial donde interpretaron varios pasodobles.

Al finalizar su intervención delante del ayuntamiento se dirigieron a la calle Nueva al Hotel Maisonnave donde participaron en el Concurso Música en la Calle Caravinagre, organizado por el Hotel Maisonnave y FermniMusic.

Y no solo participaron, sino que los ejeanos se hicieron con el primer premio en la modalidad FerminMusic, provocando una gran alegría entre músicos y familiares.

En total, participaron 56 grupos de distintas partes de España. Javier Comenge, director de la banda, señala que «era nuestro primer año y fue bastante inesperado y a la vez importante ».

Aprovecharon la jornada para comer en un restaurante de Pamplona, por la tarde visitaron el centro de la ciudad, vieron el partido de fútbol España contra Bélgica y también disfrutaron de los fuegos artificiales, para regresar a Ejea tras el espectáculo pirotécnico.

Una jornada intensa y de convivencia donde la música estuvo presente en todo momento, destacando el buen ambiente de la banda entre los jóvenes y adultos.

Pero la intensa agenda de la banda no terminaba en Pamplona. El 25 de julio, la agrupación de Ejea junto a la Banda de Leio (Bizkaia) participaron en un concierto organizado por la Junta Vecinal de El Sabinar en la Plaza Mª Jesús Ruíz Viñau en las fiestas del Pueblo.

Los asistentes disfrutaron de un repertorio variado de pasodobles, pasacalles, obras del País Vasco y temas aragoneses.

Próxima parada, las fiestas de la Oliva

Y la música no acaba aquí, porque, como no podía ser de otra manera, la Banda de Música de Ejea estará muy presente en las calles y escenarios de la villa durante las próximas fiestas de la Virgen de la Oliva.

Sus músicos participarán el domingo 30 de agosto por la mañana en la Ofrenda de Flores y a las doce actuarán en la puerta del ayuntamiento junto a la Coral Polifónica de Ejea interpretando conjuntamente un tema de Abba.

El martes 1 de septiembre, la agrupación amenizará la corrida de rejones y el viernes 4 darán la Vuelta al Ruedo junto a la Coral Polifónica de Ejea. La música en la tarde de toros tendrá como protagonista el pasodoble Aarón Palacio, del músico y compositor Javier Blanco.

Además, el 26 de septiembre participarán en una procesión en Mataró y en octubre, en la Feria Taurina del Pilar en Zaragoza.