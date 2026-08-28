Ejea se prepara para vivir nueve días de fiesta con casi 200 actos

Ejea cuenta ya las horas para disfrutar de sus fiestas en honor a la Virgen de la Oliva que este año contarán con casi 200 actos pensados para todas las edades. Durante nueve días se ofrecerá un amplio y variado programa que incluye actuaciones musicales, festejos taurinos, tradiciones, una nueva edición de Feriar Ejea y actividades específicas para mayores, niños, jóvenes y para conocer la diversidad cultural de la villa, entre otros. En total habrá 29 conciertos en diferentes espacios festivos.

Desde grupos locales como La Troba, Villa y sus Dorados o Tako, hasta grandes artistas a nivel nacional como Leire Martínez, La La Love You u OBK. Además, habrá también tributos, como DelCanto o DPereza, entre otros; y orquestas de renombre como Invictus o Vulkano. Por otro lado, la fiesta continuará hasta altas horas de la madrugada con el espectáculo de los 40 Urban o Djs reconocidos como Fernando Moreno o Dj Valdi.

El folclore también tendrá un hueco con el XXI Festival de Jota de Ejea, la representación de las mejores voces de Aragón, ganadores del Certamen Oficial de Jota 2025 y el grupo Aires de Aragón. Mientras, las calles se llenarán de música y buen ambiente con las actuaciones de las cuatro charangas locales: Cinco Birras, La Emboscada, Rivascor y L’Algarabía.

Festejos taurinos

En cuanto los eventos taurinos, las fiestas de Ejea también incorporan una brillante oferta. Por un lado la feria taurina impulsada por la empresa Ruedos Cinco Villas con la colaboración del Ayuntamiento, incluirá dos corridas de toros, una corrida de rejones, un concurso de recortadores con anillas, otro concurso de roscaderos y varios actos menores. Este año, destaca la presencia del joven torero de Biota Aarón Palacio, junto a figuras consagradas como Perera o Castella. Todo ello, irá unido al resto de actos programados por el ayuntamiento como: los encierros populares, al concurso de desencajonamiento de reses bravas y el concurso de ganaderías.

Actos tradicionales

Por otro lado, el público encontrará en los festejos populares y tradicionales numerosas propuestas para gozar de la calle: verbenas, toro de fuego, dianas, degustaciones de melocotón con vino y dulces, bailes de gigantes, dianas floreadas, almuerzos populares y fuegos artificiales, entre otros.

Y dentro de las tradiciones, no hay que olvidar los actos religiosos que tendrán lugar a lo largo de las fiestas, bajo la advocación a la Patrona la Virgen de la Oliva cuya imagen fue traída a Ejea en el año 1600 desde el Monasterio Cisterciense de Carcastillo. Destaca, especialmente, el domingo 30 de agosto con su ofrenda floral, la misa matinal y la procesión de la tarde que congregan a numerosos fieles.

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Además, el ayuntamiento recuerda que en la app Ejea Informa estará disponible toda la programación y se podrán recibir notificaciones sobre los actos más representativos de cada día.