SEGURIDAD VIAL Y URBANISMO
Ejea refuerza su plan de asfaltado este verano
La Crónica de Ejea y Pueblos
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros suma ya seis años de trabajo continuado para mantener sus calles en un estado óptimo y garantizar la seguridad vial de sus calles. La inversión destinada a la renovación y mejora de las vías entre 2019 y 2026 ha alcanzado un total de 1.854.280 euros, unas actuaciones que han sido financiadas en su totalidad por la Diputación Provincial de Zaragoza a través de los programas Plan Plus y Plan + Provincia.
Con el objetivo de extender estas mejoras a todos los rincones del término municipal y elevar la calidad de vida de los vecinos, la inversión ha aumentado este año, alcanzando una cifra de casi 800.000 euros. Este plan de asfaltado está permitiendo que durante este verano se puedan mejorar múltiples tramos del casco urbano, como los cruces de la calle Libertad con José Sinués y de la avenida Independencia con San Jorge, además de actuar en las calles Los Sitios, Joaquín Costa, Paseo Agustín Muro, Mariana Alastuey, el tramo de la carretera de Erla y el cruce entre la calle Cervantes y Aguador.
De forma paralela, los trabajos de pavimentación y acondicionamiento se han desplegado en los pueblos de Bardenas, Pinsoro, Valareña, El Bayo, Farasdués, Santa Anastasia, El Sabinar y Rivas.
Con estas intervenciones, Ejea de los Caballeros consolida la planificación iniciada hace seis años, asegurando la conservación del espacio público y una movilidad más cómoda y segura para toda la ciudadanía.
800.000 euros
se invertirán este año en la operación asfalto
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