HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE
Ejea acoge la exposición 'Ceniza y siembra'
La muestra reúne 44 obras de arte y 5 piezas audiovisuales donadas por 40 artistas aragoneses para fomentar la paz y la solidaridad
La Crónica Ejea y sus pueblos
El proyecto artístico y político Ceniza y siembra llega a Ejea. La muestra, organizada por la Diputación de Zaragoza en colaboración con la Asamblea Ciudadana por la Paz, forma parte de la iniciativa Parar las guerras. Artistas por la Paz, que reúne a un creadores aragoneses para reivindicar el papel del arte como herramienta de conciencia, memoria y defensa de los derechos humanos.
La vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza y alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, destaca que esta muestra representa «una magnífica oportunidad» para acercar a la ciudadanía un proyecto que une creación artística, memoria y reflexión colectiva.
Y añade que «el arte tiene la capacidad de despertar conciencias, generar preguntas y ampliar nuestra forma de comprender el mundo y por eso, desde las instituciones públicas, debemos seguir apoyando proyectos como este que fomentan el pensamiento crítico, promueven el diálogo y contribuyen a fortalecer los valores democráticos a través de la sensibilidad, la creatividad y el conocimiento compartido».
La exposición Ceniza y siembra, que podrá visitarse hasta el 29 de noviembre, reúne 44 obras de arte, 44 textos y cinco piezas audiovisuales, creadas por un total de 40 artistas de Aragón, que han donado generosamente sus trabajos para destinarlos a subastas y ventas solidarias.
A través de diferentes lenguajes del arte contemporáneo, las obras construyen un puente hacia la paz y la solidaridad, invitando a la reflexión sobre las consecuencias humanas de los conflictos armados y la responsabilidad colectiva frente a cualquier tipo de violencia.
La exposición puede visitarse los viernes, sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30, hasta el 29 de noviembre.
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