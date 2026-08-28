PROYECTOS SECTORIALES
Unas fiestas pensadas para todos los públicos en Ejea
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea vuelve a ofrecer una programación amplia para todo el mundo con varias actividades. Los festejos infantiles y familiares han vuelto a ser un apartado muy cuidado con compañías aragonesas y nacionales de primer nivel como: 7 Bubbles, Xip Xap, Wakanda, Mago Hodei Orian-Bi, Maese Villarejo.
Todo ello, sin olvidar los tradicionales cabezudos, la comparsa de gigantes, los encierros simulados, el encierro infantil con bueyecitos o el tren infantil entre otros. Además, destaca también el espectáculo de monólogos de El Monaguillo y Maika Jurado.
Por otro lado, también son importantes los proyectos para preadolescentes y adolescentes, a quienes se dedica el programa Mézclate conmigo, una iniciativa que integra multitud de actividades como, por ejemplo, talleres artísticos, DJs, torneos de futbolín, yincanas o graffitis.
Los mayores también cuentan con su propia programación. El Hogar de Mayores del IASS acoge varios conciertos, algunos de ellos protagonizados por los grupos del propio Hogar (El sentir de la jota, Trío del Hogar, Dúo Ángel y Santiago) , la actuación de Lola Moreno y ballet Revival Dancer´s en el espectáculo La máquina del tiempo en la comida de mayores u otros como un show de magia y humor con Javi El Mago y Agüita.
Finalmente, habrá un tardeo con Dj Krispinight, un almuerzo popular animado por una exhibición de bailes en línea, y otros pequeños actos en la Residencia Municipal Elvira Otal o en la Residencia Villa de Ejea.
Ejea Multicultural
Durante estos días también se llevará a cabo el programa Ejea Multicultural, una propuesta en la que las distintas asociaciones de personas migrantes preparan varias actividades culturales, exhibiciones gastronómicas, música y talleres en un espacio inclusivo para todo el mundo.
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