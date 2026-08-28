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MANTENIMIENTO MUNICIPAL

Fuentes públicas frente al calor en Ejea

Fuente operativa en Ejea.

Fuente operativa en Ejea. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros dispone de una amplia red de fuentes públicas distribuidas por el municipio que prestan un servicio esencial a la ciudadanía, en especial durante los meses de calor, para hacer frente a las altas temperaturas y mantenerse correctamente hidratados durante los desplazamientos, paseos o actividades al aire libre.

Durante el año, los servicios municipales y Gestagua realizan las labores de mantenimiento necesarias para que las fuentes permanezcan en buen estado de funcionamiento, garantizando así un servicio que cobra especial importancia durante los episodios de altas temperaturas.

Sin embargo, el consistorio realiza un llamamiento a los vecinos por si conocen de alguna fuente de agua que precise reparación, deben notificarlo a info@aytoejea.es o a través del Whatsapp Ciudadano.

Los últimos trabajos de reparación se han llevado a cabo en las fuentes ubicadas la calle Doctor Fleming, zona Parque, paseo del Muro, plaza Mamés Esperabé y plaza María Domínguez.

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Dónde encontrar las fuentes

Ejea cuenta con fuentes en las siguientes ubicaciones: calle Aguador, calle Cerler, calle Cinco Villas (cruce con Molino Bajo), calle Concordia, calle Palafox, calle Sos del Rey Católico, el cementerio municipal, la Escuela Municipal Infantil Gloria Fuertes, Estanca del Gancho (Mirador y Bosquete Sur), dos en La Llana (en el colegio y la pista de fútbol), el Parque Bañera, dos en el Parque Central (zona infantil y arenero) y en el Parque Central (calle Biel), dos en el Parque Eras (calle Castiliscar y calle Luesia), el paseo Constitución, la plaza Antonio Machado, la plaza Boalares, la plaza Canal de las Bardenas, la plaza de la Villa, la plaza Diputación, la plaza Libertad, la plaza Tako, el Skate Park Las Eras y la zona de esparcimiento canino. En el parque Forestal Boalares hay fuentes en la entrada este y al final del jardín botánico.

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