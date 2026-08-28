Interpeñas Ejea presenta una novedosa programación el año de su 15 aniversario

Interpeñas Ejea se prepara para las Fiestas de la Oliva con una amplia programación cargada de novedades, entre ellas la presentación de un nuevo cabezudo especial por el 15 aniversario de la entidad. Diseñado por la artista Heana Conchasín, representa al peñista de Aguachumei, una de las imágenes más características de Interpeñas. «Fue un diseño de Víctor Mojica , uno de los socios fundadores, y lleva acompañándonos en el cartel de la fiesta de Aguachumei desde 2008 en sus distintas versiones pero siempre con su flequillo rojo, sombrero e instrumentos de música. Es un regalo para todo el pueblo, un recuerdo del aniversario de Interpeñas para siempre», señala el presidente de la entidad, Víctor Aibar.

Además, Víctor Mojica (DJ Vic) será también el encargado de animar la fiesta este viernes 28 a las 21.00 horas en la plaza España, antes del pregón, que este año se adelanta un día y correrá a cargo del Exea FS, tras certificar una buena temporada logrando el ascenso a Tercera División.

Ya el sábado, como principal novedad, se organizará un «chupinazo non stop», con música y tardeo hasta que el cuerpo aguante con Steve Lagarto y Dany BPM desde las 13.30 horas. Mientras, a las 15.00 horas, la organización venderá perritos calientes para reponer fuerzas.

Por otro lado, la tradicional ruta de peñas con La Piponeta cambia de día y se celebrará el lunes 31 desde la plaza de toros hasta la Peña Velocity. Ahí, a las 22.00 horas, se realizará el primer concurso de pulsos con bocadillos y bebida para los asistentes. El martes 1 disputará el torneo de guiñote a las 16.00 horas, y a las 20.00 la Peña El Chasto organizará una divertida fiesta de disfraces con la temática de safari.

Un día después, se celebrará una comida popular por el aniversario. Este año tendrá lugar en el casino de San Juan por cuestión de espacio, y habrá sorteos y hasta una actuación sorpresa. Más tarde, actuará Wakanda Sound y a continuación las charangas Os Mozés y Cinco Birras acompañarán al recorrido de las peñas a partir de las 18.30 horas. Finalmente, la noche acabará con la Fiesta Flúor con Dj Hanix y la posterior disco móvil con Jose Dj y Nuria Jump.

Por último, el jueves 3 de septiembre tendrá lugar el torneo de Ping-vaso a las 19.00 horas con la animación de Dj Pipo, antes de la cena popular a las 21.00 horas.

Más de 1.000 socios

Esta variada y novedosa programación llega en un momento muy especial para la entidad, no solo por estos 15 años, sino también porque han conseguido superar la barrera de los 1.000 socios, una cifra que les empuja a seguir trabajando por crear ambiente organizando actividades y eventos para todos los públicos.

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«Tenemos 1.015 socios, por primera vez en la historia hemos pasado de mil, y estamos muy contentos con la respuesta», destaca Aibar. Por todo ello, desde la organización esperan que sean unas fiestas inolvidables. «Estas fiestas se preparan con mucha alegría, con muchas ganas de que la gente salga a la calle sin vergüenza, a bailar y a pasarlo bien con los suyos, mezclando a gente de todas las edades», concluye el presidente de Interpeñas.