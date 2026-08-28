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Las laderas de La Llana de Ejea estrenan pavimento y se consolidan
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La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea de los Caballeros
El barrio de la Llana renueva su imagen. El ayuntamiento ha llevado a cabo las obras para la renovación de pavimentos y consolidación de laderas. Estos trabajos, con una inversión de 140.000 euros del Plan PLUS 2025 de la Diputación de Zaragoza, han permitido renovar el pavimento deteriorado en aceras, calles y aparcamientos; además de las tareas de desbroce, limpieza y recogida de aguas provenientes de las laderas de la plaza Martín Berni y calle del Oeste; y la mejora del Parque del Mirador mediante la plantación de nuevos árboles, renovación de mobiliario y ensanchamiento de los caminos peatonales existentes e instalación de riego en la Plaza de Boalares.
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