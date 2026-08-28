Leire Martínez encabeza un variado cartel de fiestas en Ejea

El cartel musical de las fiestas de la Virgen de la Oliva vuelve a tener muchos nombres conocidos por todos con la presencia de grandes artistas tanto a nivel nacional como internacional, así como orquestas y tributos de distintos estilos. Un año más, Ejea de los Caballeros vuelve a sorprender al público con una veintena de artistas en cinco escenarios repartidos por los distintos enclaves de la ciudad: plaza de España, plaza de la Diputación, plaza de la Villa, avenida Cosculluela y el antiguo campo de Luchán.

OBK actuará en Ejea el día 4 de septiembre. / SERVICIO ESPECIAL

Durante un total de nueve días, se ofrecerá una gran variedad de propuestas musicales, la mayoría con entrada gratuita, pensadas para un público amplio. Además, este año el cartel lo encabeza una de las artistas de pop rock español más reconocidas a nivel nacional, Leire Martínez.

Grandes nombres y distintos estilos

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh deleitará al público con su gira en solitario, tras desvincularse del grupo el año pasado, titulada Aquella niña On Tour qué acompaña a la presentación de su primer álbum en solitario. Será el 3 de septiembre a las 22.00 horas en el antiguo campo de Luchán. Tras esta actuación, será el turno de Lala love you, un reconocido grupo en la música indie española; Dj Valdi, conocido por poner el ritmo al programa de televisión El Hormiguero; y Fernando Moreno, el Dj turolense que dio a conocer la canción La Potra Salvaje de Isabel Aiún con su remix, uno de los hits más escuchados del verano en 2024. Mientras, el viernes 4 de septiembre a la 1.00 horas en la plaza de España actuará OBK, uno de los referentes de la música electrónica en España.

Por otro lado, habrá espacio también para el folclore con Aires de Aragón, que llevarán su repertorio tradicional a la plaza de la Villa el domingo 30 de agosto a las 23.00 horas. Además, el Mariachi Villa y sus dorados harán también un repaso a la música tradicional mexicana el lunes 31 de agosto a las 22.15 horas en la avenida Cosculluela.

El talento local también tendrá un hueco con el concierto del grupo de rock ejeano Tako, tras más de 40 años en los escenarios, el miércoles 2 de septiembre a las 23.00 horas en la avenida Cosculluela, y La Troba el viernes 28 a las 23.00 horas en la plaza España.

El grupo ejeano Tako deleitará al público el año de su 40 aniversario. / SERVICIO ESPECIAL

Y como no podía ser de otra forma, las orquestas y tributos completarán el cartel recordando algunas de las canciones más míticas. El martes 1 de septiembre, la orquesta Invictus deleitará al público a las 23.00 horas en el antiguo Luchán y el sábado 5 de septiembre será el turno de la orquesta Vulkano a las 22.30 en la avenida Cosculluela.

En cuanto a los tributos, Delcanto y DPereza actuarán el sábado 29 a las 22.30 horas en la avenida Cosculluela recordando algunas de las canciones más reconocidas de El Canto del Loco y el grupo de pop rock español, Pereza. Más tarde, el domingo 30 de agosto actuará Más de Maná a las 00.00 horas en la avenida Cosculluela con un repertorio amplio y variado de la famosa banda mexicana de rock en español. Por otro lado, God Save The Queen hará vibrar y bailar con los éxitos del grupo de Freddy Mercury el viernes 4 de septiembre a las 23.00 horas en la avenida Cosculluela, y finalmente, el grupo tributo Pura Verbena cerrará las fiestas el 6 de septiembre a las 20.00 horas , también en la avenida Cosculluela.

La fiesta continúa

Otro de los puntos a destacar son los Djs, que llenarán de ritmo Ejea hasta altas horas de la madrugada. El sábado 29 de agosto a la 1.00 horas la música correrá a cargo de Dj Chus y Dj Kato en la plaza España, y el domigo 30 de agosto y el lunes 31 a las 1.30 horas en la plaza de la Diputación actuarán Dj Krispinight y Dj Hanix.

El martes 1 de septiembre será el turno de Dj Nicky a las 1.30 horas en la plaza de España, y en ese mismo lugar, Dj Jose y Nuria Jump harán bailar al público el miércoles a las 00.00 horas.

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Por otra parte, el viernes 4 de septiembre a las 1.30 horas en la plaza de la Villa los vecinos y visitantes podrán disfrutar del show de los 40 Urban. Finalmente, el sábado 5 de septiembre Dj Zucla y Dj Andrew serán los encargados de cerrar la noche a partir de la 1.00 horas en la plaza de España.