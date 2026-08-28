ELIMINACIÓN DE HIERBAS
Limpiar para evitar incendios
La Crónica de Ejea y Pueblos
El Ayuntamiento de Ejea invertirá 18.000 euros en la contratación de un servicio de eliminación de hierbas secas de espacios urbanos en los que hay riesgo evidente de incendios. Limpiar los solares de restos secos es vital porque la hierba seca, las hojas y la maleza actúan como un combustible fácil de prender que puede hacer que los incendios se propaguen de forma muy rápida y peligrosa, y más en veranos como el que estamos viviendo con temperaturas muy elevadas.
Estas actuaciones de desbroce de hierbas secas y pequeños arbustos alcanzarán una superficie de 27.000 metros cuadrados en diferentes zonas del municipio como la calle Cuesta de La Llana, las escaleras de acceso a La Llana, la calle Sol y Zabia, las escaleras sur Cuco, la Cuesta de la Fuente este y oeste y la calle del agua.
Zonas de actuación
•Calle Cuesta de la Llana: 4.436 m2
•Escaleras acceso a la Llana: 471 m2
•Calle Sol y Zabia: 2.487 m2
•Escaleras Sur Cuco: 742 m2
•Cuesta de la Fuente Oeste: 3.967 m2
•Cuesta de la Fuente Este: 8.724 m2
•Calle del Agua: 6.182 m2
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