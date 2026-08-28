Nace un nuevo festival: ‘Ejea, historia y sabor’

Ejea de los Caballeros estrenará el próximo 19 de septiembre la primera edición de Historia y Sabor. Festival Agroalimentario, una cita gastronómica y cultural que convertirá la plaza de España en el epicentro de la comarca de las Cinco Villas. Desde las 17.00 hasta las 22.00 horas, el corazón del municipio albergará un variado mercado con la mejor representación de los alimentos de proximidad del territorio, complementado con degustaciones, actuaciones musicales y propuestas dinámicas pensadas para el disfrute de todos.

Esta iniciativa nace con el objetivo de impulsar el consumo de productos agroalimentarios de kilómetro cero, dar visibilidad a la labor de los productores locales, y poner en valor la extraordinaria diversidad culinaria que caracteriza la zona. A través de la combinación de venta directa, catas y actividades culturales, el festival busca consolidarse como un punto de encuentro accesible y festivo alrededor del patrimonio gastronómico.

Más allá del ámbito comercial, la propuesta aspira a visibilizar la transformación alimentaria, acercando a la ciudadanía a las personas que están detrás de cada elaboración para transmitir de primera mano su proceso de trabajo y dedicación. Esta cercanía no solo favorece el conocimiento del producto, sino que concierta una apuesta clara por la sostenibilidad y la economía circular en la comarca.

Con esta primera edición, el festival reivindica la cercanía entre producto local, tradición y calidad, tres pilares que definen la identidad cultural y económica de las Cinco Villas. Una oportunidad única para celebrar las raíces del territorio.

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Historia y Sabor. Festival Agroalimentario está organizado Sofejea y el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, con la colaboración de Adefo Cinco Villas, a través de los programas que gestiona Pon Aragón en tu mesa y La Despensa de las Cinco Villas. También colaboran Ejea Comercio, Ejea Hostelera y la Asociación del Casco Histórico San Juan de Ejea de los Caballeros.