SE HA ACTUADO EN LA CUBIERTA DE LA NAVE Y LA CAMPA
El Parque de Vías y Obras de Ejea estrena mejoras
La Crónica de Ejea y Pueblos
El Ayuntamiento de Ejea ha llevado a cabo las obras para rehabilitar la cubierta y la mejora de la campa del Parque de Vías y Obras. La actuación, valorada en 158.000 euros, mejora el uso de una nave municipal y las condiciones de trabajo y almacenamiento de la brigada.
El Parque de Vías y Obras alberga parte de la maquinaria, herramientas y otros elementos utilizados por la brigada municipal de obras para atender las necesidades del municipio. Una de las naves presentaba un deterioro de la cubierta, especialmente en la zona de los elementos de policarbonato translúcido, que había provocado entradas de agua e impedido su utilización durante algún tiempo. También se han acondicionado más de 2.000 m2 de campa en la zona exterior de la parcela.
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