Los pueblos de Ejea de los Caballeros honran a sus patrones con actividades y actos para todos

Los veranos están llenos de fiesta, buen ambiente y música, y los Pueblos de Ejea de los Caballeros no se quedan atrás. Tras los festejos de julio, en agosto han tomado el relevo en las celebraciones El Bayo, Bardenas, Farasdués y Rivas.

El chupinazo dio inicio a las fiestas en Bardenas.

El inicio oficial llegó a los pueblos con los tradicionales pregones y chupinazos. En El Bayo, la fiesta estalló el 29 de julio con el chupinazo desde el ayuntamiento, mientras que la noche estuvo amenizada por la Orquesta Magia Negra.

Misa baturra en Bardenas.

En Bardenas, el 5 de agosto la pregonera Ángeles Mira Leer dedicó unas palabras al futuro de la localidad y felicitó a la juventud: «Sois un ejemplo a seguir por vuestra actitud, saber estar, trabajo y esa alegría que transmitís, idéntica a la de nuestros ancestros. ¡Da gusto veros!».

La jornada continuó con una fiesta de la espuma, una comida popular de migas con panceta, y el cierre nocturno con la discomovil Power Play.

La comida y la música, protagonistas en El Bayo.

En Farasdués, el arranque festivo tuvo lugar el 12 de agosto con la colocación del mayo y la imposición del pañuelico a los más pequeños, paso previo al pregón. El primer día se vivió a lo grande con el concurso de sangrías, la tercera edición del Faraschela por la tarde junto al Dj Helen y una rifa.

Losactos tradicionales no faltaron en Farasdués.

Por otro lado, en Rivas, el pregonero Javier Torralba Liso dio inicio a las fiestas el 19 de agosto, tras el lanzamiento de los cohetes y la salida de los cabezudos.

La charanga recorrió las calles de Farasdués.

Los programas festivos contaron con una gran presencia de tradiciones y festejos taurinos. Los cuatro pueblos disfrutaron de encierros, vacas de fuego y encierros chiqui para los más pequeños. Tampoco faltaron las verbenas, uno de los momentos más esperados por vecinos y visitantes. En El Bayo, tras el estreno con Magia Negra, el jueves actuó la Orquesta Ingenio.

El viernes, después de los fuegos artificiales que iluminaron el pueblo, la Orquesta Nueva Era dio paso a la discomóvil. En Bardenas, tras la misa baturra con el grupo Cinco Villas, subió al escenario la Orquesta Pasarela. Además, durante el fin de semana la música no cesó gracias a la discomóvil.

Javier Torralba, pregonero en Rivas, estuvo arropado por su familia.

Por su parte, en Farasdués los vecinos disfrutaron del grupo Jotas Aires de Aragón. El viernes por la noche sonó la música de V de Verbena en el recreo del baile, mientras que el fin de semana el pueblo despertó a ritmo de la Diana Floreada.

Los vecinos de Rivas se entregaron a la fiesta durante cuatro días.

En Rivas, el grupo Garabatos y DJ Áron fueron los encargados de amenizar la noche. Al día siguiente, la Orquesta Ingenio tomó el relevo con varias sesiones, mientras que el viernes llegó el turno del concierto de El Bueno, el Feo y el Malo.

En definitiva, una intensa agenda festiva diseñada para hacer disfrutar y emocionar a vecinos y visitantes .