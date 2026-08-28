Raúl García: «Las fiestas las construimos entre todos»

¿Hay alguna novedad en las fiestas de este año?

Cada edición de las fiestas de Ejea incorpora novedades, pero siempre manteniendo la esencia de unas celebraciones muy arraigadas y queridas por la ciudadanía. Este año hemos querido seguir avanzando en una programación amplia, variada y pensada para todos los públicos, con cerca de 200 actos y una importante apuesta musical, cultural y de participación ciudadana. El programa se desarrollará del 29 de agosto al 6 de septiembre y reunirá a más de 30 artistas encima de los escenarios.

Este año Leire Martínez y La La Love You son algunos de los artistas más importantes del cartel. ¿Cómo espera que reciba el público estas actuaciones?

Esperamos que el público las reciba con mucha ilusión y entusiasmo. Son dos propuestas diferentes, pero ambas cuentan con una gran capacidad para conectar con públicos muy diversos. Leire Martínez representa una trayectoria muy reconocida y una voz muy querida por varias generaciones por su paso por La Oreja de Van Gogh, mientras que La La Love You aporta una propuesta fresca, energética y muy popular entre el público más joven. La programación musical de las fiestas busca precisamente eso, ofrecer estilos distintos y generar momentos de encuentro para personas de edades y gustos diferentes.

¿Cómo valora la implicación de los vecinos y asociaciones en la organización de las fiestas?

La implicación del tejido asociativo es fundamental. Las fiestas no las organiza únicamente el ayuntamiento: las construimos entre todos. Buena parte de su personalidad nace de la participación de la ciudadanía, de sus propuestas, de su trabajo voluntario y de la capacidad de las asociaciones para movilizar a muchas personas. Queremos agradecer especialmente el esfuerzo de quienes colaboran antes y durante las fiestas, porque detrás de cada actividad hay muchas horas de preparación, coordinación y trabajo. Esa participación hace que las fiestas sean más auténticas, más plurales y más representativas de Ejea y de sus barrios y pueblos.

Este año Interpeñas cumple 15 años y ha superado la barrera de los 1.000 socios. ¿Cómo es la relación del ayuntamiento con esta entidad y qué acciones se llevan a cabo para ayudarles en su crecimiento?

La relación entre el ayuntamiento e Interpeñas es cercana, fluida y basada en la colaboración. Interpeñas se ha consolidado como una entidad esencial para entender las fiestas actuales de Ejea y, después de 15 años, haber superado los 1.000 socios demuestra su capacidad de convocatoria y el fuerte arraigo que tiene entre la ciudadanía. Desde el ayuntamiento mantenemos una coordinación permanente con su junta, facilitamos los espacios y medios necesarios para el desarrollo de sus actividades y colaboramos en la planificación de los actos para que puedan integrarse adecuadamente en el programa general. También trabajamos conjuntamente en aspectos como la seguridad, la convivencia, la difusión de las actividades y la promoción de una participación responsable. El objetivo es que Interpeñas siga creciendo de manera sostenible y que continúe siendo un espacio abierto, participativo y representativo de la diversidad de la juventud y de la sociedad ejeana.

El programa incluye actos para todos los públicos. ¿Cómo buscan el equilibrio y organizan una programación inclusiva?

La clave está en combinar tradición y renovación. Las fiestas tienen que conservar los actos que forman parte de la identidad de Ejea, pero también deben incorporar nuevas propuestas que respondan a los intereses actuales de la ciudadanía. A la hora de elaborar el programa tenemos en cuenta diferentes edades, gustos y necesidades. También procuramos que la programación sea accesible y que las fiestas puedan disfrutarse con independencia de la edad o de las capacidades de cada persona. En ediciones anteriores se han impulsado actividades específicas con diferentes colectivos.

En los últimos años buscan fomentar la igualdad en las fiestas. ¿En qué consiste la campaña de este año?

Este año continúa la campaña de igualdad «Peña experta en cuidarse», bajo el lema «Existir y vivir la Fiesta». El objetivo es recordar que todas las personas tienen derecho a disfrutar de las fiestas con libertad, seguridad y respeto, y que la diversión nunca puede justificar comportamientos machistas, acoso, discriminación o cualquier tipo de agresión. La campaña pretende implicar a toda la ciudadanía, especialmente a las peñas y a quienes participan de forma más activa en la vida festiva. Cuidarse significa respetar los límites, atender a quien pueda encontrarse en una situación de vulnerabilidad, no normalizar conductas abusivas y pedir ayuda cuando sea necesario. La igualdad y la prevención no deben entenderse como algo ajeno a la fiesta, sino como una responsabilidad colectiva. Queremos que Ejea siga siendo un lugar donde todo el mundo pueda disfrutar, expresarse y vivir las fiestas en condiciones de respeto y seguridad.