Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Las Peñas de RiglosNuevo parque ZaragozaÓscar UreñaLa Vuelta llega a ValdelinaresFestival PirineoCentros de datos
instagramlinkedin

PROGRAMA JOVEN

Siete jóvenes se incorporan a la plantilla del Ayuntamiento de Ejea en verano

Inserción laboral de los siete jóvenes.

Inserción laboral de los siete jóvenes. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

El Ayuntamiento de Ejea ha aumentado su plantilla este verano con la incorporación de 7 jóvenes trabajadores desempleados a través de un nuevo programa de inserción laboral con el que desarrollar proyectos de interés general y social en el municipio.

Para esta iniciativa, se ha contado con una subvención de 132.221 euros.

Noticias relacionadas

Estos jóvenes, que han sido seleccionados por el Inaem, desempeñarán distintos puestos: 2 operarios de espacios naturales, 2 técnicos auxiliar sociocultural, y 3 auxiliares para atención ciudadana.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las reflexiones de Ander Herrera en la BBC: 'Volver al Real Zaragoza es el último sueño que quería hacer realidad
  2. El Real Zaragoza ficha a Óscar Ureña y ya tiene al extremo deseado
  3. El 'Candem Market' aragonés vuelve a abrir sus puertas: lugar, horario y programación del mercadillo de Zaragoza
  4. Nuevos vecinos, tiendas de siempre: la diversa avenida de Zaragoza que recupera su vigor comercial con nuevas aperturas
  5. Un centro comercial de Zaragoza pierde una conocida tienda de muebles: mantendrá su otro local en el centro
  6. Muere uno de los trabajadores atrapados por el derrumbe de una casa en Sariñena
  7. El TSJA tumba el cambio normativo del Gobierno de Aragón y ampara legalmente a todo el alumnado con necesidades de apoyo educativo
  8. Esta es la multa que tendría que pagar una familia francesa atrapada nueve días en una zona de un embalse de Huesca donde no podían estar

Irán se muestra abierto a volver a las negociaciones con EEUU mientras redacta una lista de condiciones para reabrir Ormuz

Irán se muestra abierto a volver a las negociaciones con EEUU mientras redacta una lista de condiciones para reabrir Ormuz

Salvemos los Pinares de Venecia se opone frontalmente a la propuesta de Microsoft

Salvemos los Pinares de Venecia se opone frontalmente a la propuesta de Microsoft

Serbia enterrará a a Ratko Mladić, el "carnicero de Bosnia", con honores de Estado

Serbia enterrará a a Ratko Mladić, el "carnicero de Bosnia", con honores de Estado

La SD Huesca hace oficial la salida de su director general, Miguel Mur

La SD Huesca hace oficial la salida de su director general, Miguel Mur

Un irlandés elogia las autopistas de España a su paso por Zaragoza y se lleva el halago de Óscar Puente: "Está claro que los de afuera valoran mejor lo que tenemos"

Un irlandés elogia las autopistas de España a su paso por Zaragoza y se lleva el halago de Óscar Puente: "Está claro que los de afuera valoran mejor lo que tenemos"

VÍDEO | El usuario de X circulando por la AP-2 a su paso por Alfajarín

Vídeo pasaje Coimbra

Vídeo pasaje Coimbra

Exteriores rebaja a tres el número de españoles desaparecidos en la riada de Nepal

Exteriores rebaja a tres el número de españoles desaparecidos en la riada de Nepal
Tracking Pixel Contents