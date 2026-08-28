PROGRAMA JOVEN
Siete jóvenes se incorporan a la plantilla del Ayuntamiento de Ejea en verano
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La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea de los Caballeros
El Ayuntamiento de Ejea ha aumentado su plantilla este verano con la incorporación de 7 jóvenes trabajadores desempleados a través de un nuevo programa de inserción laboral con el que desarrollar proyectos de interés general y social en el municipio.
Para esta iniciativa, se ha contado con una subvención de 132.221 euros.
Estos jóvenes, que han sido seleccionados por el Inaem, desempeñarán distintos puestos: 2 operarios de espacios naturales, 2 técnicos auxiliar sociocultural, y 3 auxiliares para atención ciudadana.
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