Venta de una parcela en Valdeferrín

El Ayuntamiento de Ejea ha formalizado la venta de la parcela 2.16 del Sector 8 de Valdeferrín Oeste (4ª ampliación del Polígono Industrial Valdeferrín). La venta de esta parcela de 192.000 metros cuadrados, por un importe de 150.000 euros, permitirá a una empresa ejeana ampliar su capacidad productiva, optimizar sus procesos de fabricación y favorecerá el mantenimiento y la creación de empleo.