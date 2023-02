No hubo ni un solo voto en contra de la proposición no de ley presentada este jueves por el coordinador de Ciudadanos en Aragón y portavoz en las Cortes, Daniel Pérez Calvo, que quiso que todos los grupos suscribiesen el Pacto de Antitransfuguismo de cara a las próximas elecciones. Ni uno en contra pero 18 abstenciones correspondientes a Vox y al PP, que aprovechó el momento para atacar duramente al portavoz de Cs. El listón de la tensión llegó al máximo con las descalificaciones de Fernando Ledesma al líder de la formación naranja, del que dijo que no tiene un problema de transfuguismo en su partido sino de «fuguismo», ya que «todo el mundo huye de Pérez Calvo».

«Lo que ven es que quiere atornillarse a un sillón y todos se le van, es difícil encontrar un diputado que le defienda», le espetó Ledesma, que incluso tiró de rumorología para poner al rojo vivo su intervención y preguntarle «si no tiene un pacto con Lambán que le asegure la dirección general de la CARTV o de TVE en Aragón como corre por la ciudad». «¿Puede asegurar que no va a ser usted el tránsfuga?», le dijo el diputado del PP en un discurso áspero que no gustó a casi nadie en la Cámara. «No me han hecho ninguna oferta del PSOE», respondió de entrada Pérez Calvo, que recriminó que en el PP «solo quieren un socio de oposición que le ría todas las gracias» y censuró las formas «prepotentes con las que tratan ¡a esta cámara y a los votantes». Además, dijo estar «orgulloso de haber votado a favor de aprobar el presupuesto en tiempos de pandemia» en respuesta a la crítica popular de «estar en el Cs que apoya a Sánchez y Lambán que aprobó el presupuesto que recortó 100 millones a la sanidad pública». Sillón del cuatripartito «Lo único que busca es atornillarse a un sillón como los del cuatripartito. ¿Por qué no trajo esta proposición cuando un vídeo desveló que el voto de un tránsfuga en Huesca provenía de CS?», le preguntó en referencia a la papeleta inesperada que dio la alcaldía a Luis Felipe en 2019 cuando se daba por hecho que el acuerdo naranja con los populares daría el sillón de primer edil a Ana Alós. Ledesma tampoco pasó por alto la situación del PAR. «¿Si triunfa la moción de censura contra Aliaga se convertirá en un tránsfuga?», preguntó antes de contestarse: «Todos ahí quieren atornillarse al sillón, tanto Aliaga como los directores generales que han promovido la moción censura» en el seno de su partido. Jesús Guerrero, del PAR, mantuvo la calma al asegurar «no querer decir a nadie cómo hacer política», pero también dejó recados. «No se puede mentir y prometer un cargo que se lo has prometido a otras nueve personas como está ocurriendo», afirmó sin concretar antes de concluir: «Si las conversaciones para formar gobierno hubiesen caído al otro lado, ¿también sería el cuatripartito del sillón?», afirmó ante la mirada de Aliaga, que mantuvo un rostro muy serio y masculló enfadado por las formas de los populares y esas supuestas comidas con las que agasajan a los alcaldes. Por el PSOE participó Darío Villagrasa, que arrancó afeando los modos de Ledesma al explicar que «no estamos aquí para denigrar a nadie ni arrastrar por el suelo su prestigio político», dijo antes de recordarle: «Menos mal que gobiernan en Zaragoza gracias a Cs». "Tengan cuidado a cuánta gente invitan a cenar a la peña, no vaya a ser que luego no tengan sitio para todos" «No son un partido de fiar. Hacen lo que toda la vida se ha llamado cambio de chaqueta y ahora lo llaman estar abierto al talento», manifestó en referencia a los contactos que han reconocido con alcaldes del territorio o los guiños que suele hacer Jorge Azcón a algunos de los concejales de la formación liberal en el Ayuntamiento de Zaragoza. «Tengan cuidado a cuánta gente invitan a cenar a la peña, no vaya a ser que luego no tengan sitio para todos», le espetó irónicamente el socialista, que habló de «transfuguismo moral». Ledesma incidió en que el transfuguismo ha sucedido también en el PSOE y le citó los ejemplos de Javier Allué o Marisancho Menjón, que hoy trabajan para el Gobierno de Lambán. «Si busca talento el PSOE no pasa nada, pero si lo hace el PP es transfuguismo», concluyó. Desde Izquierda Unida, Álvaro Sanz mostró de entrada preocupación por lo que temía que iba a suceder en el debate. «Votaremos a favor, pero lo veo muy poco muy poco oportuno y no le va a ser útil a sus intereses políticos», le advirtió el portavoz de IU a Pérez Calvo. Isabel Lasobras, de Chunta Aragonesista, manifestó que no le parecía bien «que nos traiga esto para que digamos lo que a lo mejor usted no se atreve a decir a sus compañeros», aunque votó, al igual que Podemos, a favor de la propuesta, que salió adelante con los votos del resto de grupos parlamentarios. La proposición del coordinador de Cs en Aragón no transcurrió por los cauces que esperaba después de semanas en las que se han ido sumando los anuncios de renuncias de miembros de la formación a presentarse a las próximas elecciones, especialmente en el Ayuntamiento de Zaragoza. La pasada semana fue Javier Lambán quien atizó al PP por la misma razón. «En el PAR y en Cs están teniendo lugar algunos de los episodios más obscenos que han ocurrido jamás en la política aragonesa. En el caso de Cs, el PP ha promovido de manera concienzuda y sistemática una operación de transfuguismo que han secundado varios cargos públicos de Ciudadanos con la pretensión de acabar con ese espacio político liberal tan necesario para el país», dijo el presidente anticipando el debate que ha llegado al exceso en las Cortes de Aragón.