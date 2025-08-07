Cómo evitar que te roben en San Lorenzo en Huesca: estas son las recomendaciones de la Policía Nacional

La celebración de San Lorenzo, en Huesca, conlleva una gran afluencia de gente en un mismo lugar, por ello, para evitar delitos y robos, la Policía Nacional ha diseñado un dispositivo que garantiza el orden público y la seguridad durante las fiestas patronales. Poniendo especial énfasis en evitar que los carteristas se hagan con nuestras pertenencias.

La gran confluencia de público a determinados espectáculos y eventos festivos, el hecho de que muchos ciudadanos dejen su domicilio habitual para disfrutar de sus vacaciones, así como otras circunstancias intrínsecas a las celebraciones festivas, "son favorecedoras para la comisión de determinadas infracciones y para que estos lugares sean elegidos por algunos delincuentes, por lo que una actitud proactiva por parte de los ciudadanos podrá disminuir la posibilidad de ser víctima de un delito", han señalado.

Por ello, la Policía Nacional ha facilitado una serie de consejos básicos para prevenir delitos y disfrutar así de unas fiestas y unas vacaciones más seguras.

Han observado que durante las fiestas patronales son varios los eventos en los que se producen aglomeraciones de gente, situación idónea que es aprovechada por ladrones y carteristas, hasta tal punto que los grupos especializados en estas técnicas delictivas se desplazan hasta las localidades en fiestas con este propósito.

En las fiestas del año 2023 la Policía Nacional identificó a 14 autores de hurtos de teléfonos que se desplazaron expresamente a Huesca desde otras ciudades e, incluso, desde otros países.

Estos delincuentes se encontraban totalmente mimetizados con el ambiente, vistiendo de blanco, y actuaron en las zonas del centro de máxima afluencia. Inmediatamente, tras el robo, los ladrones retiraban las tarjetas SIM del teléfono e incluso a uno de los grupos detectados antes de empezar su actividad, se les intervino un bolso preparado para inhibir la señal de los móviles.

Las gestiones realizadas permitieron comprobar que, aquellos móviles que seguían con señal, a los dos días ya se encontraban fuera de territorio español.

Durante las fiestas del año 2023 y días posteriores, en la Comisaría Provincial se recepcionaron las denuncias de las víctimas, sumando 170.

Nuevamente, durante las fiestas del año 2024 grupos especializados en este tipo de hurtos se desplazaron a Huesca, deteniéndose a ocho ladrones in fraganti robando móviles y recuperándose 26 teléfonos. Un total de 110 personas denunciaron durante dichas fiestas el robo de sus teléfonos móviles.

Y este año, las fiestas y festivales que preceden a San Lorenzo --San Fermín, Fiestas del Ángel, Monegros Desert Festival-- dan cuenta también de la presencia de estos delincuentes y de detenciones por hurtos de móviles.

Por ello, la Policía Nacional ha recalcado unas sencillas pautas para evitar que estos delincuentes se apropien de nuestras pertenencias, prestando especial atención a zonas de aglomeración como plaza de la Catedral, plaza Los Fueros, zonas de barras, reciento ferial y Palacio de Congresos.

Bolsas cerradas

Un consejo es no portar la bolsa-mochila en la espalda porque existen grupos itinerantes especializados en realizar un corte en este tipo de bolsas y sustraer los teléfonos móviles. Llevar estas bolsas colgadas por delante y perfectamente cerradas.

También estos delincuentes llevan a cabo la sustracción de aquellos teléfonos que se portan con una funda colgados del cuello, con un corte del cordón. Tampoco portar las pertenencias en los bolsillos traseros del pantalón o en los bolsillos delanteros de las camisas.

Es preferible guardar la cartera o el móvil en algún bolsillo interior o en aquel que esté más protegido, preferentemente en la parte delantera del pantalón. Incluso también es una forma recomendable en riñoneras antirrobo o de seguridad interiores que tienen la hebilla de cierre en la parte delantera del cuerpo, portándolas por debajo de las prendas.

En los pubs no hay que perder de vista las pertenencias y se debe vigilar el bolso y la chaqueta cuando se dejen colgados en perchas o sobre alguna silla o la barra del bar.

En terrazas, bares y restaurantes no dejar el bolso o mochila colgados del respaldo de la silla. Es aconsejable guardarlos sobre nuestras piernas. No se debe dejar la cartera o teléfono móvil encima de la mesa o de la barra.

El bolso debe estar perfectamente cerrado, y con la cremallera en la parte delantera, y en la cartera se puede llevar lo mínimo imprescindible.

Si se ha utilizado el vehículo para acudir a la zona de ocio, no dejar objetos de valor en el interior a la vista, ni siquiera bolsas que puedan hacer suponer que contienen este tipo de efectos.

Si se ha sido víctima de un hurto, hay que dar aviso inmediato al CIMACC 091 para que los agentes en servicio tengan información puntual de la existencia de posibles carteristas y también dar aviso inmediato a la entidad bancaria para dar de baja su tarjeta de crédito. Para interponer denuncia es necesario que aporte el número IMEI del teléfono sustraído.

Pulseras de identificación

Los niños deben aprender a memorizar su nombre, domicilio y teléfono, y si son muy pequeños utilizar una pulsera para anotar su nombre y número de teléfono. En lugares con gran afluencia de público mantener siempre contacto visual con ellos. Los menores deben saber que en caso de extravío tienen que permanecer parados y pedir ayuda.

Durante los días 7 y 8 de agosto, de 9.30 a 14.00 horas, la Policía Nacional instalará una mesa informativa en la plaza Navarra para dar consejos prácticos de seguridad y repartir pulseras identificativas para los niños en las que los padres pueden escribir un teléfono de contacto que los niños puedan mostrar en caso de perderse.

Mayores

Las personas mayores no deben hacer ostentación de joyas u objetos de valor y han de proteger su bolso o cartera en las grandes aglomeraciones. No deben aceptar propuestas ventajosas que les ofrezcan en la calle, ya que puede ser víctima de un timo.

No hay que abrir la puerta del domicilio o de la portería a personas desconocidas. Si no tiene mirilla, hay que instalarla y, además, desconfiar de las personas que llaman a su puerta ofreciendo la venta de cualquier producto, o solicitando información para cualquier organismo público o asociación. Hay que exigir siempre acreditación a los representantes de servicios técnicos --gas, luz, agua, reparaciones, cobros-- y confirmarla telefónicamente.

Al utilizar los cajeros automáticos, no se pueden llevar las claves anotadas, sino que hay que memorizarlas. Es recomendable vigilar los alrededores y evitar sacar importantes cantidades de dinero de una sola vez. Para evitar ser observado o grabado tapar la mano que teclea su clave secreta.