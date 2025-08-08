El CRA Montearagón de Chimillas, en Huesca, contará con cuatro aulas nuevas y más espacio en el comedor
Educación licita por 619.000 euros la ampliación del centro educativo, con un plazo de ejecución de doce meses
El Departamento de Educación ha sacado a licitación la ampliación del edificio escolar del CRA Montearagón de Chimillas (Huesca) por 619.137,85 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de doce meses.
El aumento del alumnado en los últimos años y la previsión de que continúe la tendencia en los próximos cursos hace necesaria la ampliación de la escuela que, con la intervención prevista, tendrá tres aulas de primaria, una de infantil y una de desdoble, además de ganar espacio en el comedor y nuevos aseos y unificación de la cubierta, han informado fuentes del Gobierno de Aragón.
En la actualidad tiene un aula de primaria de 54,09 metros cuadrados, donde se imparten los niveles de primero, segundo y tercero; otra de Primaria de 17,40 m², para los niveles de cuarto, quinto y sexto; y una clase de Infantil, de 34,80 m².
Con la ampliación de espacios se utilizará el aula de 17,40 m² para desdobles y funciones más acordes a sus dimensiones, como para el apoyo y refuerzo pedagógico del alumnado, para atender a las familias en tutorías o para intervenciones del equipo de orientación con el alumnado.
Las empresas interesadas en presentar sus ofertas podrán hacerlo hasta el 5 de septiembre en el Servicio Provincial de Educación en Huesca.
