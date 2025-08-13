Del Aneto al Posets Maladeta: los montañeros cambian de ruta

El Aneto, con sus 3.404 metros de altura e imponente imagen sobre el valle de Benasque, se asemeja mucho a la Montaña Solitaria que J. R. R. Tolkien imaginaba en los años 30. Pero "el rey de los Pirineos" y Erebor podrían tener en común algo más que sus desnudas laderas y afilados riscos, cada vez los visita "menos gente".

En agosto, el Aneto recibe "un máximo de entre 80 y 100 montañeros al día, menos de la mitad que hace unos años", explica Chemary Carrera, guía de montaña en el valle de Benasque. Los montañeros, llegados desde diversos puntos de la península Ibérica, "prefieren ahora otros picos como el Posets (3.375 metros) y Monte Perdido (3.355 metros)". Ya sea por la menor exigencia física o por la "aparente congestión del Aneto", los hermanos pequeños del Pirineo "tienen casi el doble de excursionistas cada día", señala este guía de alta montaña.

Esa "falsa sensación de que hay mucha gente" en el pico más alto viene dada por la acumulación de excursionistas en un tramo, de apenas 40 metros, antes de llegar a la cumbre. "En el paso de Mahoma solo hacen falta 20 personas para que parezca una fiesta; ni 100, ni 150, con 20 ya está liada la cosa", destaca Carrera.

El mencionado paso es "la última dificultad" antes de clavar la bandera en la cima del valle de Benasque, cuenta con caídas prácticamente verticales y una anchura que solo permite pasar a una persona de vez, lo que provoca filas en una sala de espera a más de 3.000 metros de altura.

Zona de la "Escupidera" de Monte Perdido, en el interior del Parque Nacional de Ordesa (Huesca). / EFE | Quique Facil

Considera el guía de Benasque que no es un "paso extraordinariamente difícil", pero "la gente no está preparada para pasarlo". Su exposición casi vertical puede provocar una "sensación de vértigo", lo que a su vez conlleva que los montañeros duden al cruzar o se produzcan accidentes y caídas. Para Carrera la "montaña es muy exigente" y por eso hay que ir preparado "física, técnica y mentalmente". Es decir, no es una actividad para todos los públicos. Para él, "no puedes escalar el Aneto si tienes vértigo".

"¿El problema lo tiene la montaña o lo tiene la gente?"

En lo que llevamos de verano, se han registrado cerca de 200 rescates en la montaña aragonesa y 18 personas han fallecido desde enero. En palabras de Chemary Carrera, el problema "no está en la montaña, está en la gente que prefiere hacer caso a un influencer antes que a un experto". Y es que la exposición de algunos paisajes idílicos a través de las redes sociales, sin hacer mención a la dificultad de acceso, hace que llegue gente menos preparada a la montaña.

La campaña Montaña Segura, del Gobierno de Aragón, cuenta con cerca de 400 puntos y más de 800 informadores que impulsan charlas y ofrecen material divulgativo a todos aquellos que quieran realizar una ruta en los picos aragoneses. Se trata de "información al alcance de la mano, digitalizada y accesible", resume el experto. Pero, denuncia, "la gente hace lo que le da la gana". Destaca Carrera que "el 95% de los accidentes son imprudencias", fallos de planificación, de ejecución o de falta de información, y "se pueden evitar con un poco más de investigación antes de salir de casa". La planificación es una de las partes más importantes de cualquier salida a la montaña.

Defiende la "información de calidad y procedente de profesionales" antes que la aportada "por un creador de contenido que sube a la montaña en pantalones cortos". Pide a la población que "no se fíe de gente que no entiende de lo que habla" y defiende que "se puede disfrutar de la naturaleza sin correr ningún riesgo innecesario".